У німецьких містах пройшли традиційні паради: як похвалили Зеленського і висміяли Путіна (фото)

Зазвичай хода на "трояндовий понеділок" відбувається у таких центрах, як Кельн, Бонн, Дюссельдорф і Майнц, а ляльками-героями стають відомі політики і публічні діячі — як німецькі, так і закордонні.

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У великих містах Німеччини відбулися карнавальні паради традиційного так званого "трояндового понеділка", які завершують перед початком Великого посту великий Рейнський карнавал. Про це розповідає BBC News.

Як зазначає видання, недаремно німці називають цей день ще й "божевільним понеділком" — гумор і сарказм, як і креатив та винахідливість на цих парадах просто зашкалюють.

Зазвичай хода на "трояндовий понеділок" відбувається у таких центрах, як Кельн, Бонн, Дюссельдорф і Майнц, а ляльками-героями стають відомі політики і публічні діячі — як німецькі, так і закордонні. Цьогоріч німці не оминули увагою ключові фігури свого політикуму, а також постаті осіб, які роблять світ кращим або занурюють його у глибину пекла.

Важливою була тема війни Росії проти України. Так, на ході у Дюссельдорфі можна було побачити фігуру російського президента Володимира Путіна, який намагається проковтнути Україну.

У Кельні на параді гарною вбачалася фігура українського президента Володимира Зеленського.

На карнавалі був і колишній президент США Дональд Трамп, який завдає удару в спину українському військовому.

Фото: Getty Images

У Майнці не пройшли повз німецьких політиків, особливо тих, які перебувають в одній площині з Путіним. Одна з них — Сара Вагенкнехт, лідерка партії свого імені "За здоровий глузд і справедливість", одна з найзавзятіших критиків допомоги Україні. Поруч із нею Аліса Вайдель з "Альтернативи для Німеччини".

Фото: Getty Images

"Обидві "Барбі" представляють протилежні полюси німецької політики — лівий і правий, але спільним знаменником є "Кен" — Путін", — уточнив ВВС.

Дісталося й канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. Його зобразили з діркою в голові та каламбурним підписом "Холаф Шольц", або "Пустий Шольц".

Фото: Getty Images

На інших платформах під маскою прихильника ультраправої "Альтернативи для Німеччини" видно Адольфа Гітлера, а терорист ХАМАСу штовхає палестинську родину під дуло ізраїльського танка.

Зазвичай не обійшлося на карнавалі без "русскаго мира". Торік скульптор з Дюссельдорфа Жак Тіллі зобразив Путіна у ванній кімнаті з кров'ю. Цьогоріч митець презентував оральний секс між кремлівським диктатором і патріархом Кирилом.

Фото: Getty Images

"З Росії з любов'ю", — написано на платформі англійською, при цьому слово "любов" пофарбоване в кольори ЛГБТ.

Карнавал у Німеччині — що відомо

У понеділок, 12 лютого, в Німеччині святкують "трояндовий", або "рожевий понеділок". Разом із "попелястою середою" — це один з останніх днів карнавального сезону.

Підготовка до карнавалу починається заздалегідь, ще в листопаді — 11 листопада об 11 годині 11 хвилин по всій країні проходять перші збори активістів карнавалу. Саме тоді офіційно оголошується початок п’ятої пори року — карнавалу. У цей день на вулицях німецьких міст вперше після останнього дня карнавалу на початку року можна зустріти людей у незвичних костюмах. До речі, перші рукописні свідоцтва про святкування карнавалу в Мюнхені датуються ще 1295 роком.

Безпосередньо карнавальний тиждень у лютому починається з відвідування церковної служби в четвер вранці (Weiberfastnacht), обов’язково до 12-ї години дня.Так само він закінчується в середу наступного тижня в другій половині дня.

Початок карнавалу святкують тільки жінки. Вони вбираються у відьом, ярмаркових торговок, чортиць. Чоловіки, зайшовши в цей день в ресторан або паб, ризикують вийти звідти без одягу — так можуть пожартувати жінки.

Головним заходом свята вважається Rosenmontag — карнавальна хода у "рожевий понеділок". Вона нагадує демонстрацію: перекривається автомобільний рух і по центральних вулицях міст кілька годин поспіль йдуть на прикрашених машинах вбрані клоуни, принцеси, королі, барони, оркестри і безліч ляльок із пап'є-маше. Усі співають, кричать вітання, кидають у натовп глядачів конфетті, цукерки, роздають склянки з пивом і вином. Закінчується хід на одній з великих площ міста вітаннями учасників і концертом.

Наступного дня після "рожевого понеділка", у вівторок, в карнавальні костюми вбираються діти, причому вже з ранку вони приходять такими у школу. Відразу ж після уроків вони йдуть по домівках, де на них чекають солодощі і дрібні сувеніри.

У магазинах і булочних в цей день продаються пончики з повидлом "Берлінер", серед яких може знайтися "щасливий" з гірчицею або монеткою.

Свято закінчується в "попелясту середу" церковною службою: "Покайтеся і віруйте в Євангеліє". І починається Fastnacht — суворий піст, який закінчиться через 40-45 днів Великоднем.

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