"Очень-очень дорого": спасенную львицу со львятами все еще не перевезли из Украины в Англию (видео)

По слова сотрудника английского зоопарка Коллина Норткота, переезд животных, которых спасли от обстрелов из Донецкой области, стоит тысячи фунтов стерлингов. Нужно оплатить вакцинацию, работу ветеринаров, разрешения, перелет и дорожный транспорт.

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Заместитель руководителя отдела хищников Йоркширского парка дикой природы Коллин Норткот рассказал, что львицу с тремя львятами собирались перевезти из Украины еще до Рождества. Но возник ряд сложностей. Об этом сообщает Sky News.

"К сожалению, из-за бюрократических процедур и бумажной волокиты, которой нам приходится заниматься, понадобилось чуть больше времени", — пояснил он, добавив, что работы по оформлению всех разрешений уже ведутся, и что он надеется, что в скором времени все решится.

Представитель парка согласился, что переселение львов — "чрезвычайно дорогостоящая" инициатива.

"Это стоит тысячи, тысячи, тысячи фунтов стерлингов. Когда мы подсчитали все вакцинации, ее стоимость, все расходы на бумажную работу, разрешения, расходы на ветеринаров, перелет, дорожный транспорт", — это очень дорогая операция.

Эвакуированных из Донецкой области львицу Асю и ее трех детенышей — Тедди, Эми и Санту — планировали перевести в город Донкастер (английское графство Южный Йоркшир) с осени прошлого года. С июня животные временно находились в Познанском зоопарке в Польше.

До начала полномасштабной войны львица Ася вместе с другими кошачьими находилась в частном зоопарке в Донецкой области. Животных разводили для продажи. Но владельцы выехали и их оставили. В дальнейшем львицу эвакуировали и осенью 2022 года в Центре спасения диких животных под Киевом у нее появились трое львят. Дальше всех перевезли в Польшу.

"Ее спасли из зоны боевых действий, перевезли в зоопарк в Киев, здесь у нее появились детеныши. Но, конечно, Киев — тоже в зоне боевых действий. В конечном итоге они оказались в Польше, откуда мы их будем забирать", — объяснил Норткот, который прежде летал в Польшу, чтобы оценить состояние животных.

О спасенных животных из Донецкой области (с 2: 40: 57)

По его словам, переезд на британские острова — это не просто. Нужно сделать вольеры для животных, и чтобы они к ним привыкли в течение нескольких недель.

"Затем понадобится только взять вольеры, поместить в фургон и перевезти", — отметил он.

Дорогу львы переносят легко, спят, как дети, отметил он. Но могут возникнуть и дополнительные обстоятельства, например дорога займет больше времени, или паром придет не вовремя.

"Это операция больше технического характера, в первую очередь должно быть безопасно", — пояснил он.

Напомним, что в Одесском зоопарке выбрали лучшую пару животных. В конкурсе участвовали: овцы, рыбы, гуси, львы, лебеди, верблюды и фламинго.

Также сообщалось, что зоозащитники перевезли из Украины во Францию троих львов.