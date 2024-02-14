"Дуже-дуже дорого": врятовану левицю з левенятами все ще не перевезли з України до Англії (відео)

За словами співробітника англійського зоопарку Колліна Норткота, переїзд тварин, яких врятували від обстрілів з Донецької області, коштує тисячі фунтів стерлінгів. Потрібно оплатити вакцинацію, роботу ветеринарів, дозволи, переліт і дорожній транспорт.

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Заступник керівника відділу хижаків Йоркширського парку дикої природи Коллін Норткот розповів, що левицю з трьома левенятами збиралися перевезти з України ще до Різдва. Але виникла низка складнощів. Про це повідомляє Sky News.

"На жаль, через бюрократичні процедури й паперову тяганину, якою нам доводиться займатися, знадобилося трохи більше часу", — пояснив він, додавши, що роботи з оформлення всіх дозволів уже тривають і що він сподівається, що незабаром усе вирішиться.

Представник парку погодився, що переселення левів — "надзвичайно дорога" ініціатива.

"Це коштує тисячі, тисячі, тисячі фунтів стерлінгів. Коли ми підрахували всі вакцинації, її вартість, всі витрати на паперову роботу, дозволи, витрати на ветеринарів, переліт, дорожній транспорт", — це дуже дорога операція.

Евакуйованих із Донецької області левицю Асю та її трьох дитинчат — Тедді, Емі та Санту — планували перевести в місто Донкастер (англійське графство Південний Йоркшир) з осені минулого року. З червня тварини тимчасово перебували в Познанському зоопарку в Польщі.

До початку повномасштабної війни левиця Ася разом з іншими котячими перебувала в приватному зоопарку в Донецькій області. Тварин розводили для продажу. Але власники виїхали і їх залишили. Надалі левицю евакуювали й восени 2022 року в Центрі порятунку диких тварин під Києвом у неї з'явилися троє левенят. Далі всіх перевезли до Польщі.

"Її врятували із зони бойових дій, перевезли до зоопарку в Київ, тут у неї з'явилися дитинчата. Але, звісно, Київ — теж у зоні бойових дій. Зрештою вони опинилися в Польщі, звідки ми їх забиратимемо", — пояснив Норткот, який раніше літав до Польщі, щоб оцінити стан тварин.

Про врятованих тварин із Донецької області (з 2:40:57)

За його словами, переїзд на британські острови — це не просто. Потрібно зробити вольєри для тварин, і щоб вони до них звикли протягом кількох тижнів.

"Потім знадобиться тільки взяти вольєри, помістити у фургон і перевезти", — зазначив він.

Дорогу леви переносять легко, сплять, як діти, зазначив він. Але можуть виникнути й додаткові обставини, наприклад дорога займе більше часу, або пором прийде невчасно.

"Це операція більше технічного характеру, насамперед має бути безпечно", — пояснив він.

Нагадаємо, що в Одеському зоопарку обрали найкращу пару тварин. У конкурсі брали участь: вівці, риби, гуси, леви, лебеді, верблюди та фламінго.

Також повідомлялося, що зоозахисники перевезли з України до Франції трьох левів.