Журналисты предполагают, что оппозиционера могли обменять и отправить в Германию.

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Российские власти рассматривали возможность проведения обмена, предлагая передачу Алексея Навального, известного оппозиционера, за агента Кремля Вадима Красикова. Об этом сообщает издание Bild.

Навальный, которого недавно объявили умершим в исправительной колонии, был центром внимания в связи с его политической деятельностью и конфликтами с российскими властями.

После смерти Навального в ряде изданий появилось предположение о возможном обмене оппозиционера в ближайшее время.

По сообщению издания Bild, действительно велись переговоры о возможном обмене. В них принимали участие представители России, США и Германии. По данным, российский лидер выражал желание вернуть агента Вадима Красикова, находящегося в тюрьме в Германии.

Напомним, 16 февраля в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ заявили, что Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в возрасте 47 лет.

Сообщается, что политику стало плохо после прогулки и он потерял сознание. По данным УФСИН РФ, были проведены реанимационные мероприятия, которые не дали положительных результатов.

Российские врачи из Лабытназской городской больницы в Ямало-Ненецком автономном округе РФ заверили, что семь минут ехали спасать Навального, которому стало плохо в колонии №3 "Полярный волк" в Харпе.