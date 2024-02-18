Росія, США і Німеччина обговорювали обмін Навального на російського агента, — Bild

Журналісти припускають, що опозиціонера могли обміняти і відправити до Німеччини.

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Російська влада розглядала можливість проведення обміну, пропонуючи передачу Олексія Навального, відомого опозиціонера, за агента Кремля Вадима Красикова. Про це повідомляє видання Bild.

Навальний, якого нещодавно оголосили померлим у виправній колонії, був центром уваги у зв'язку з його політичною діяльністю і конфліктами з російською владою.

Після смерті Навального в низці видань з'явилося припущення про можливий обмін опозиціонера найближчим часом.

За повідомленням видання Bild, дійсно велися переговори про можливий обмін. У них брали участь представники Росії, США та Німеччини. За даними, російський лідер висловлював бажання повернути агента Вадима Красикова, який перебуває у в'язниці в Німеччині.

Нагадаємо, 16 лютого в управлінні Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) РФ заявили, що Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі у віці 47 років.

Повідомляється, що політику стало погано після прогулянки і він втратив свідомість. За даними УФСВП РФ, було проведено реанімаційні заходи, які не дали позитивних результатів.

Російські лікарі з Лабитназької міської лікарні в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ запевнили, що сім хвилин їхали рятувати Навального, якому стало зле в колонії №3 "Полярний вовк" у Харпі.