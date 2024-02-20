Может потерять гораздо больше, чем Россия: сенаторы США пригрозили санкциями Китаю

Сенатор США Бен Кардин заявил, что Конгресс работает с администрацией относительно того, как можно обеспечить выполнение санкций против России, но это потребует большего сотрудничества с другими странами.

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США рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний, которые, по их мнению, помогают России и в дальнейшем вести войну против Украины. Об этом сообщили CNBC члены Конгресса.

Сенатор-демократ Джеральд Коннолли, член Комитета Палаты представителей США по международным отношениям, заявил, что соответствующие намерения законодатели уже рассматривают. Это произошло после того, как подобные меры были предложены на прошлой неделе Европейским Союзом.

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По его мнению, Китай должен понимать, чем это грозит. Речь идет о тех же видах санкционных механизмов, которые действительно начинают закрепляться в РФ и влияют на российскую производительность, экономические показатели и качество жизни, также могут применить к Китаю.

"И, честно говоря, Китай может потерять гораздо больше, чем Россия", — пояснил он.

По китайской экономике, как считают законодатели, американские санкции могут ударить очень серьезно. Экономика Китая не восстанавливается настолько быстро как ожидалось. Влияние пандемии COVID-19 и турбулентности в секторе недвижимости КНР были негативными факторами. Такой шаг также может нанести определенный ущерб США, учитывая торговую взаимозависимость этих стран, и это соображение побудило Вашингтон к осторожности в прошлом.

Коннолли пояснил, что это не остановит такие наказания, которые могут наступить "очень скоро". По его словам, сами риски могут заставить Китай пересмотреть свою политику.

Сенатор США Бен Кардин также прокомментировал такую вероятность. Он оценил возможность введения санкций против Китая, аналогичных тем, которые предлагает ЕС. По его словам, Конгресс работает с администрацией президента США относительно того, как можно обеспечить выполнение санкций против России, но это потребует большего сотрудничества с другими странами.

"Это сфера, которую мы рассматриваем", — добавил он.

Напомним, эксперт назвал главные причины слабой действенности ограничений для РФ. В Европе рассматривают возможность ввести 13-й пакет санкций, а тем временем страна-агрессор покупает детали для производства оружия на мировом рынке.