Може втратити набагато більше, ніж Росія: сенатори США пригрозили санкціями Китаю

Сенатор США Бен Кардін заявив, що Конгрес працює з адміністрацією щодо того, як можна забезпечити виконання санкцій проти Росії, але це вимагатиме більшої співпраці з іншими країнами.

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США розглядають можливість запровадження санкцій проти китайських компаній, які, на їхню думку, допомагають Росії й надалі вести війну проти України. Про це повідомили CNBC члени Конгресу.

Сенатор-демократ Джеральд Конноллі, член Комітету Палати представників США з міжнародних відносин, заявив, що відповідні наміри законодавці вже розглядають. Це відбулося після того, як подібні заходи були запропоновані минулого тижня Європейським Союзом.

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На його думку, Китай має розуміти, чим це загрожує. Йдеться про ті самі види санкційних механізмів, які дійсно починають закріплюватися в РФ та впливають на російську продуктивність, економічні показники та якість життя, також можуть застосувати до Китаю.

"І чесно кажучи, Китай може втратити набагато більше, ніж Росія", – пояснив він.

По китайській економіці, як вважають законодавці, американські санкції можуть вдарити дуже серйозно. Економіка Китаю не відновлюється настільки швидко як очікувалося. Вплив пандемії COVID-19 і турбулентності в секторі нерухомості КНР були негативними факторами. Такий крок також може завдати певної шкоди США, враховуючи торговельну взаємозалежність цих країн, і це міркування спонукало Вашингтон до обережності в минулому.

Конноллі пояснив, що це не зупинить такі покарання, які можуть настати "дуже скоро". З його слів, самі ризики можуть змусити Китай переглянути свою політику.

Сенатор США Бен Кардін також прокоментував таку ймовірність. Він оцінив можливість запровадження санкцій проти Китаю, аналогічних тим, які пропонує ЄС. З його слів, Конгрес працює з адміністрацією президента США щодо того, як можна забезпечити виконання санкцій проти Росії, але це вимагатиме більшої співпраці з іншими країнами.

"Це сфера, яку ми розглядаємо", – додав він.

Нагадаємо, експерт назвав головні причини слабкої дієвості обмежень для РФ. В Європі розглядають можливість запровадити 13-й пакет санкцій, а тим часом країна-агресорка купує деталі для виробництва зброї на світовому ринку.