"Позор для США": Песков пристыдил Байдена за "хамские" слова о Путине (видео)

Пресс-секретарь главы России заявил, что президент США демонстрирует поведение "в стиле голливудского ковбоя" и посоветовал поискать хоть одно оскорбительное высказывание в его адрес со стороны Владимира Путина.

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Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента США Джо Байдена, который назвал Владимира Путина "сумасшедшим сукиным сыном", это "хамство" и "позор" для Соединенных Штатов. Об этом сообщает Interfax.ru.

"Как пресс-секретарь российского президента я могу сказать, что подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом поразить главу другого государства, тем более президента Путина. Но это является огромным позором для самой страны, я имею в виду для Соединенных Штатов Америки", — сказал Песков.

По его словам, если президент "такой страны" использует подобную лексику, то "это стыдно".

"Понятно, что господин Байден демонстрирует для внутриполитических интересов поведение в стиле голливудского ковбоя, ему бы это очень хотелось, не думаю, что это возможно", — заявляет пресс-секретарь Путина.

При этом Песков посоветовал попросить советников президента США сделать подборку о высказываниях Путина в адрес Байдена.

"Как гражданину России очень хочется сказать: попросить своих помощников, чтобы они сделали вам подборку и нашли хоть одно оскорбительное высказывание в ваш адрес со стороны президента Путина. И еще раз — должно быть стыдно", — добавил Песков.

Байден оскорбил Путина: что известно

Напомним, в среду, 21 февраля, президент США Джо Байден, выступая в Сан-Франциско на мероприятии по сбору средств в связи с изменением климата, назвал президента РФ Владимира Путина известной американской аббревиатурой "SOB".

Кроме того, глава Белого дома раскритиковал экс-президента Америки Дональда Трампа за его реакцию на смерть главного оппозиционного лидера России Алексея Навального.

"Последняя экзистенциальная угроза — это климат. Да, у нас есть сумасшедший сукин сын Путин и другие, и мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальная угроза человечеству — это климат", — подчеркнул Байден.

Ранее Трамп заявил, что нынешняя власть США и действующий президент Джо Байден находятся под влиянием "фашистов". По его мнению, Байден "угрожает демократии".