"Это возможно": Украина может быть причастна к смерти Навального, — Карслон (видео)
Американский журналист утверждает, что украинские спецслужбы якобы причастны к ликвидации Дарьи Дугиной в Москве, а внезапная смерть оппозиционера в колонии может быть выгодна Киеву и Вашингтону.
Не исключено, что за смертью российского оппозиционера Алексея Навального может стоять Украина и Запад. Такое мнение озвучил американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента РФ Владимира Путина, в эфире подкаста блогера Лекса Фридмана.
По его словам, произошедшее с российским политиком в тюрьме является ужасным происшествием и он почувствовал грусть по этому поводу. При этом никто не знает, что именно послужило причиной для его смерти. Он даже не отвергает варианта того, что это якобы может быть выгодно Украине и Соединенным Штатам Америки.
"Они убили дочь Дугина в Москве. Так что да, это возможно… Но в любом случае, что касается Навального, я не знаю. Но мы всегда должны исходить из того, что мы знаем, то есть из правды, познаваемой правды. А если у вас есть целый политический аппарат, который принимает самые важные решения на планете, основываясь на вещах, которые являются чушью или ложью, вы будете получать плохие результаты каждый раз. И именно поэтому мы находимся там, где находимся", — заявил Такер Карлсон.
Отдельно американский журналист в разговоре с блогером добавил, что смерть Алексея Навального, по его мнению, вряд ли связана с предстоящими выборами в России. После посещения Москвы и общения с представителями Кремля ему показалось, что власти якобы не сильно сосредоточены на этом.
Украинская сторона никак не отреагировала на комментарии американского журналиста на момент публикации материала.
Напомним, 27 февраля сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался чествовать память Алексея Навального, обвинив его в шовинизме. По данным журналистов, венгерский политик не встал для минуты молчания в честь российского оппозиционера. Он объяснил свой поступок тем, что вспомнил слова Навального, которые прозвучали в 2008 году в адрес грузин.
25 февраля начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, как умер Алексей Навальный. По его словам, смерть оппозиционера была естественной и причиной действительно мог стать тромб, который оторвался.