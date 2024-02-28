Американский журналист утверждает, что украинские спецслужбы якобы причастны к ликвидации Дарьи Дугиной в Москве, а внезапная смерть оппозиционера в колонии может быть выгодна Киеву и Вашингтону.

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Не исключено, что за смертью российского оппозиционера Алексея Навального может стоять Украина и Запад. Такое мнение озвучил американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента РФ Владимира Путина, в эфире подкаста блогера Лекса Фридмана.

По его словам, произошедшее с российским политиком в тюрьме является ужасным происшествием и он почувствовал грусть по этому поводу. При этом никто не знает, что именно послужило причиной для его смерти. Он даже не отвергает варианта того, что это якобы может быть выгодно Украине и Соединенным Штатам Америки.

"Они убили дочь Дугина в Москве. Так что да, это возможно… Но в любом случае, что касается Навального, я не знаю. Но мы всегда должны исходить из того, что мы знаем, то есть из правды, познаваемой правды. А если у вас есть целый политический аппарат, который принимает самые важные решения на планете, основываясь на вещах, которые являются чушью или ложью, вы будете получать плохие результаты каждый раз. И именно поэтому мы находимся там, где находимся", — заявил Такер Карлсон.

Отдельно американский журналист в разговоре с блогером добавил, что смерть Алексея Навального, по его мнению, вряд ли связана с предстоящими выборами в России. После посещения Москвы и общения с представителями Кремля ему показалось, что власти якобы не сильно сосредоточены на этом.

Украинская сторона никак не отреагировала на комментарии американского журналиста на момент публикации материала.

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Напомним, 27 февраля сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался чествовать память Алексея Навального, обвинив его в шовинизме. По данным журналистов, венгерский политик не встал для минуты молчания в честь российского оппозиционера. Он объяснил свой поступок тем, что вспомнил слова Навального, которые прозвучали в 2008 году в адрес грузин.

25 февраля начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, как умер Алексей Навальный. По его словам, смерть оппозиционера была естественной и причиной действительно мог стать тромб, который оторвался.