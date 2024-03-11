У коллекционеров лопнуло терпение: судебный иск против Бэнкси может раскрыть его имя, — СМИ

По словам Ники Катца, более трех лет он ждет сертификат подлинности от компании всемирно известного художника. В результате коллекционеру надоело ждать и он решил обратиться в суд.

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Имя всемирно известного художника Бэнкси остается засекреченным, однако вскоре это может измениться. Судебный иск может заставить его раскрыть свою личность. Об этом пишет The Guardian.

Личность художника многие годы является предметом спекуляций и различных расследований. Новый скандал возник из-за гравюры с изображением покойной королевы Великобритании Елизаветы II в образе обезьяны. Два коллекционера подали в суд на компанию граффити-художника Pest Control, ведь они более трех лет отказывались подтвердить подлинность Monkey Queen. У Ники Катца и Рэя Хауса лопнуло терпение из-за нарушения договора.

Сертификаты подлинности для картин: детали

Компания Pest Control была создана художником еще в 2008 году после очередного скандала. В интернете начали продавать поддельные отпечатки пальцев Бэнкси, поэтому и было принято решение как-то подтверждать подлинность произведений.

Как отмечают коллекционеры, на сайте Pest Control есть информация о том, что компания выдает сертификат подлинности на "картины, гравюры, скульптуры и другие проявления творчества". Соответственно, его можно сравнить с "техосмотром для мира искусства".

"(Это, — ред.) означает, что вы можете купить, продать или застраховать произведение искусства, зная, что оно легитимно и у него не отвалятся колеса", — говорится на сайте компании.

Кроме того, сертификат подлинности нужен для того, чтобы вычислить максимальную цену при продаже картин.

Суд над Бэнкси: в чем причина

Ники Катц и Рэй Хаус утверждают, что они несколько лет пытались добиться заключения о том, что гравюра Monkey Queen действительно является подлинной, ведь во время ее выпуска тираж составил 150 экземпляров и коллекционеров могли обмануть при перепродаже.

Судебный иск против Бэнкси может раскрыть его личность Фото: Скриншот

Они направили предмет искусства в Pest Control вместе с объяснением, что гравюру приобрели за 30 тысяч фунтов в 2020 году у наследника недавно умершего коллекционера. Сопроводительный документов они не получили, поэтому и решили обратиться к независимой экспертизе.

"Мы до сих пор в неопределенности, а это большие деньги. Они утверждают, что являются официальными правообладателями работ этого художника. Но это длится уже три года. Они просто не отвечают. Не говорят изображение настоящее или нет. Все три года нас водят за нос", — возмущен 65-летний коллекционер Ники Катц.

Отдельно он добавил, обращаясь к компании художника, что ему нужен лишь ответ — гравюра настоящая или нет. Если это подделка, тогда все претензии будут перейдут к наследнику, с которым и была заключена сделка.

Коллекционер недоволен, что он заплатил Pest Control 3 года назад 50 фунтов, а они просрочили все дедлайны и не предоставили ответа. Единственный выход в этой ситуации, говорит Ники Катц, судебное разбирательство. Он так и поступил.

"Я очень разочарован в Бэнкси. Он сделал так, что никто не может подтвердить подлинность работы без его сертификата. Это резко снижает ценность его работ. Если бы у меня была картина Леонардо да Винчи, то не было бы "Леонардо Контрол", чтобы подтвердить ее подлинность. Я бы просто отнес ее экспертам, чтобы они сказали мне, является ли она произведением искусства Леонардо да Винчи или нет. В случае с Бэнкси, даже если у вас есть мнение эксперта, утверждающего, что это его работа, если у нее нет сертификата Pest Control, вы не можете полагаться на этого эксперта", — продолжил коллекционер из Лондона.

К слову, ведущий специалист по продаже работ граффити-художников Джон Брандлер заявил, что поведение компании всемирно известного художника является рыночной манипуляцией, а сам Бэнкси выдает сертификаты только тем работам, которые он хочет, чтобы имели конкретные люди. При этом он верит, что гравюра, которая проходит уже несколько лет проверки, является настоящей.

Также эксперт заметил, что последние годы цены на работы Бэнкси значительно упали.

Проверка работ Бэнкси: ответ компании

В Pest Control заявили, что они работают над выдачей сертификатов и предупреждают, что в некоторых случаях это может занять много времени.

"Наш процесс проверки подлинности является надежным и тщательным, а иногда и затяжным. Мы выдали тысячи сертификатов подлинности", — говорится в сообщении.

Секретная личность художника: кем является Бэнкси

Многие годы имя всемирно известного художника является загадкой для общественности. Под подозрение попадали многие мужчины со всего мира, однако официальных подтверждений по этому поводу нет.

В частности СМИ писали, что художником может являться Роберт Дель Наджа из Massive Attack, Джейми Хьюлетт из Gorillaz и Нил Бьюкенен, бывший ведущий телевизионной программы "Арт-атака".

В 2008 году Daily Mail выпустили материал о том, что на самом деле Бэнкси — Робин Ганнингем, однако в результате никаких подтверждений этой теории за 16 лет так и не появилось. Сам Бэнкси также отрицал это.

В 2003 году художник в интервью репортеру BBC назвал свое имя — Робби. Но больше подробностей не прозвучало. Считается, что разрушение таинственности значительно снизит цены за картины.

Возможно, именно судебный иск раскроет личность художника.

К слову, легендарный уличный художник Бэнкси нарисовал в Киеве, Ирпене, Горенке, Бородянке семь граффити. Свое авторство лично он подтвердил сначала в Instagram, а впоследствии даже выложил видеофильм об этом. Стоимость украинских граффити Бэнкси оценивают примерно от $1 млн до $10 млн.

Напомним, 22 декабря сообщалось, что в Лондоне украли антивоенную работу художника Бэнкси спустя час после появления. Художник в Instagram подтвердил, что инсталляция, на которой изображены три беспилотника на знаке STOP в Пэкхэме, настоящие. Свидетелями кражи стали лондонцы, которые специально приехали, чтобы посмотреть на его новую работу.