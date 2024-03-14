"Путина надо уважать": спикер Кремля посоветовал президенту Литвы слушать коллегу из РФ (фото)

Песков заявил, что они не могут прокомментировать на падение на соратника Навального, которое произошло в Литве, однако подчеркнул, что президента России "не надо бояться".

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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Литвы Гитанаса Науседы, сделанное им после нападения на соратника Алексея Навального в Вильнюсе. Об этом пишет российское информагентство "ТАСС".

"Это произошло в Литве. Путина не надо бояться, Путина надо уважать и слушать. Мы не можем комментировать то, что происходит в другой стране", — заметил Песков.

Ранее президент Литвы Науседа заявил, что на экс-главу штаба Алексея Навального Леонида Волкова могли напасть "под влиянием Кремля".

"Я надеюсь — найдут виновных. Путину я могу сказать только одно — здесь вас никто не боится", — обратился Науседа к президенту РФ.

И добавил, что соответствующие службы дадут оценку инциденту — нападение расследует антитеррористическое подразделение полиции Литвы.

Что произошло 12 марта в Вильнюсе

Как сообщают СМИ, неизвестные напали на Леонида Волкова возле его дома в Вильнюсе вечером 12 марта.

"Ему разбили молотком окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком", — рассказала экс-пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Директор ФБК Иван Жданов опубликовал фото последствий нападения на Волкова.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя спецслужб Литвы, атака, "вероятно", была организована российской стороной и могла быть связана с предстоящими президентскими выборами.

"Похоже, это дело рук российских спецслужб. Мы видим, что (российская разведка. — Ред.) очень серьезно нацелена на этот регион и предпринимает действия… Мы видим (вербовочную. — Ред.) деятельность во всех трех странах Балтии", — заявил в четверг, 14 марта, журналистам глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис, не уточнив, на чем основана эта оценка.

Сам Леонид Волков, которого в России объявили иноагентом, сообщил, что уже вернулся из больницы домой, у него сломана рука.

"Из меня хотели сделать отбивную, натурально, молотком для отбивных человек прямо у дома во дворе напал на меня, раз 15 ударил по ноге. Нога почему-то осталась цела, ходить больно, но, говорят, что перелома нет. Сломал зато руку. Ну, дело наживное. Будем работать, не будем сдаваться. Это был очевидный и типичный бандитский привет из Путина, из бандитского Петербурга", — сказал Волков.

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Фокус писал, что российские агенты продолжают работать на Западе и даже сумели увеличить свое присутствие с начала полномасштабного вторжения в Украину.