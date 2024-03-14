"Путіна треба поважати": спікер Кремля порадив президенту Литви слухати колегу з РФ (фото)

Пєсков заявив, що вони не можуть прокоментувати нападіння на соратника Навального, яке сталося в Литві, однак підкреслив, що президента Росії "не треба боятися".

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Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента Литви Гітанаса Науседи, зроблену ним після нападу на соратника Олексія Навального у Вільнюсі. Про це пише російське інформагентство "ТАСС".

"Це сталося в Литві. Путіна не треба боятися, Путіна треба поважати і слухати. Ми не можемо коментувати те, що відбувається в іншій країні", — зауважив Пєсков.

Раніше президент Литви Науседа заявив, що на ексглаву штабу Олексія Навального Леоніда Волкова могли напасти "під впливом Кремля".

"Я сподіваюся — знайдуть винних. Путіну я можу сказати тільки одне — тут вас ніхто не боїться", — звернувся Науседа до президента РФ.

І додав, що відповідні служби дадуть оцінку інциденту — напад розслідує антитерористичний підрозділ поліції Литви.

Що сталося 12 березня у Вільнюсі

Як повідомляють ЗМІ, невідомі напали на Леоніда Волкова біля його будинку у Вільнюсі ввечері 12 березня.

"Йому розбили молотком вікно в машині і розпорошили в очі сльозогінний газ, після чого нападник почав бити Леоніда молотком", — розповіла експрессекретарка Навального Кіра Ярмиш.

Директор ФБК Іван Жданов опублікував фото наслідків нападу на Волкова.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Як повідомляє Reuters із посиланням на представника спецслужб Литви, атака, "ймовірно", була організована російською стороною і могла бути пов'язана з майбутніми президентськими виборами.

"Схоже, це справа рук російських спецслужб. Ми бачимо, що (російська розвідка. — Ред.) дуже серйозно націлена на цей регіон і вживає заходів... Ми бачимо (вербувальну. — Ред.) діяльність у всіх трьох країнах Балтії", — заявив у четвер, 14 березня, журналістам глава департаменту держбезпеки Литви Дарюс Яунішкіс, не уточнивши, на чому ґрунтується ця оцінка.

Сам Леонід Волков, якого в Росії оголосили іноагентом, повідомив, що вже повернувся з лікарні додому, у нього зламана рука.

"З мене хотіли зробити відбивну, натурально, молотком для відбивних людина прямо біля будинку у дворі напала на мене, разів 15 ударила по нозі. Нога чомусь залишилася ціла, ходити боляче, але, кажуть, що перелому немає. Зламав зате руку. Ну, справа наживна. Будемо працювати, не будемо здаватися. Це був очевидний і типовий бандитський привіт із Путіна, із бандитського Петербурга", — сказав Волков.

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Фокус писав, що російські агенти продовжують працювати на Заході і навіть зуміли збільшити свою присутність з початку повномасштабного вторгнення в Україну.