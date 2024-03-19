"Укрепление уз дружбы": лидер ХАМАС поздравил Путина с победой на "выборах"

Палестинское движение надеется на сотрудничество с РФ и желает Владимиру Путину "успеха в построении многополярного мирового порядка".

Related video

Исмаил Гания, глава политбюро палестинского движения ХАМАС, поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации. Он направил поздравительную телеграмму российскому лидеру, сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на заявление ХАМАС.

"Глава движения (Гания, — ред.) высоко оценил позицию России в поддержку палестинского вопроса на фоне борьбы за защиту нашего народа от израильской оккупации — одного из важнейших проводников американской гегемонии на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении.

В своем поздравлении Гания отметил, что ХАМАС "рассчитывает на укрепление уз дружбы и развитие путей сотрудничества с Российской Федерацией". А также пожелал Путину "успеха в построении многополярного мирового порядка, при котором к угнетенным народам будут относиться справедливо".

Выборы в России — кто поздравлял и не поздравлял Путина

Российского президента поздравили лидеры Ирана, Египта, Венесуэлы, Турции, Узбекистана, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава КНДР Ким Чен Ын, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и Александр Лукашенко, напоминает российское издание "Медуза".

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в России нет выборов, а Владимира Путина назвал нелегитимным президентом.

Нелегитимной победу Путина считают и в Германии. Канцлер Олаф Шольц не приветствовал президента РФ.

Европейский Союз решительно осудил незаконное проведение так называемых "выборов" на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Также Фокус собрал реакции западных стран на переизбрание Владимира Путина в одном материале.