"Зміцнення зв'язків дружби": лідер ХАМАС привітав Путіна з перемогою на "виборах"

Палестинський рух сподівається на співпрацю з РФ і бажає Володимиру Путіну "успіху у побудові багатополярного світового порядку".

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Ісмаїл Ганія, глава політбюро палестинського руху ХАМАС, привітав Володимира Путіна з переобранням на пост президента Російської Федерації. Він направив вітальну телеграму російському лідеру, повідомляє інформагентство ТАСС з посиланням на заяву ХАМАС.

"Глава руху (Ганія, — ред.) високо оцінив позицію Росії на підтримку палестинського питання на тлі боротьби за захист нашого народу від ізраїльської окупації — одного з найважливіших провідників американської гегемонії на Близькому Сході", — йдеться у повідомленні.

У своєму привітанні Ганія наголосив, що ХАМАС "розраховує на зміцнення зв'язків дружби та розвиток шляхів співпраці з Російською Федерацією". А також побажав Путіну "успіху у побудові багатополярного світового порядку, при якому до пригноблених народів ставитимуться справедливо".

Вибори в Росії — хто вітав і не вітав Путіна

Російського президента привітали лідери Ірану, Єгипту, Венесуели, Туреччини, Узбекистану, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, глава КНДР Кім Чен Ин, спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд та Олександр Лукашенко, нагадує російське видання "Медуза".

Заступник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що у Росії немає виборів, а Володимира Путіна назвав нелегітимним президентом.

Нелегітимною перемогою Путіна вважають і в Німеччині. Канцлер Олаф Шольц не вітав президента РФ.

Європейський Союз рішуче засудив незаконне проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Також Фокус зібрав реакції західних країн на переобрання Володимира Путіна в одному матеріалі.