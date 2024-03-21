На борту более 60 людей: российское судно "Александр Деев" столкнулось со льдиной (фото)

По данным прокуратуры, грузопассажирский корабль РФ не может передвигаться самостоятельно из-за повреждений и ожидает буксировки в порт Ванино.

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Российское грузопассажирское судно "Александр Деев" получило повреждение, предположительно, столкнувшись со льдиной на переправе Ванино-Холмск. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура Российской Федерации.

В прокуратуре отметили, что на борту "Александра Деева" пребывали 35 членов экипажа, 28 пассажиров, а также 28 автомобилей. По информации ведомства, обошлось без пострадавших.

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Сообщается, что из-за повреждений судно не может передвигаться самостоятельно и ожидает аварийной буксировки в порт Ванино, что в Хабаровском крае России.

В сообщении также говорится, что Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания, в ходе которой будет дана оценка техническому состоянию корабля и действиям экипажа.

SakhalinMedia пишет, со ссылкой на региональный минтранс, что причиной возвращения судна "Александр Деев" в порт Ванино стала неисправность рулевого устройства. В заявлении министерства сказано, что корабль "осуществлял движение в тяжелых ледовых условиях".

Судно "Александр Деев" столкнулось со льдиной

Напомним, 29 февраля в пресс-службе ГУР Минобороны Украины сообщили, что в Азовском море на одном из катеров береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ произошел пожар. Огонь охватил ходовую рубку российского судна, в результате чего погибли 5 оккупантов.

Ранее, 23 февраля, СМИ сообщали, что по меньшей мере 5 человек погибли и один член экипажа получил ранения после того, как грузовое судно врезалось в мост на юге Китая, "разрезав конструкцию" пополам.