На борту понад 60 людей: російське судно "Александр Дєєв" зіткнулося з крижиною (фото)

За даними прокуратури, вантажно-пасажирський корабель РФ не може пересуватися самостійно через ушкодження й очікує буксирування в порт Ваніно.

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Російське вантажно-пасажирське судно "Олександр Дєєв" отримало пошкодження, імовірно, зіткнувшись із крижиною на переправі Ваніно-Холмськ. Про це повідомила Далекосхідна транспортна прокуратура Російської Федерації.

У прокуратурі зазначили, що на борту "Олександра Дєєва" перебували 35 членів екіпажу, 28 пасажирів, а також 28 автомобілів. За інформацією відомства, обійшлося без постраждалих.

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Повідомляють, що через пошкодження судно не може пересуватися самостійно й очікує аварійного буксирування в порт Ваніно, що в Хабаровському краї Росії.

У повідомленні також ідеться про те, що Сахалінська транспортна прокуратура почала перевірку виконання законодавства про безпеку мореплавства, під час якої буде дано оцінку технічному стану корабля і діям екіпажу.

SakhalinMedia пише, з посиланням на регіональний мінтранс, що причиною повернення судна "Олександр Дєєв" у порт Ваніно стала несправність рульового пристрою. У заяві міністерства сказано, що корабель "здійснював рух у важких льодових умовах".

Судно "Александр Деев" зіткнулося з крижиною

Нагадаємо, 29 лютого у пресслужбі ГУР Міноборони України повідомили, що в Азовському морі на одному з катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ сталася пожежа. Вогонь охопив ходову рубку російського судна, внаслідок чого загинули 5 окупантів.

Раніше, 23 лютого, ЗМІ повідомляли, що щонайменше 5 людей загинули й один член екіпажу дістав поранення після того, як вантажне судно врізалося в міст на півдні Китаю, "розрізавши конструкцію" навпіл.