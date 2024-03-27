Нужна новая Конституция: в РФ продолжаются переговоры о возвращении смертной казни

В российском парламенте пока нет единой позиции о снятии моратория на смертную казнь. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что для возвращения смертной казни достаточно принять постановление Конституционного суда.

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В российской Госдуме на первом пленарном заседании после теракта в"Крокус сити холле" вспыхнула дискуссия по поводу снятия моратория на смертную казнь. Сейчас в администрации президента (АП) РФ нет однозначного мнения по этому вопросу. Об этом изданию "Ведомости" рассказал источник близкий к АП.

"Нужно просчитывать риски — снятие моратория лучше пожизненного заключения или все-таки высокая вероятность ошибок", — говорит собеседник журналистов.

Как отметили в издании, инициировали соответствующую дискуссию лидеры фракций "Справедливая Россия" Сергей Миронов и ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее эту тему поднимал и руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев и председатель его партии, заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев. К дискуссии на пленарном заседании присоединился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Что в Госдуме говорят о возвращении смертной казни

Еще один источник издания считает, что в целом в словах Володина есть понимание, что для возвращения казни достаточно принять постановление Конституционного суда (КС).

"Насколько знаю, у нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве смертную казнь никто не отменял. Есть решение КС, который отложил вынесение такого приговора. Поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе КС", — сказал Володин.

По словам собеседника журналистов, "это не означает, что кто-то будет реализовывать такой сценарий прямо сейчас". Еще один источник считает, что эта дискуссия в парламенте ведется для "отвлечения внимания".

В Конституционном суде РФ пока не высказали свою позицию относительно парламентской дискуссии. В пресс-службе объяснили это тем, что "в контексте обсуждения этой проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения суда".

Что о снятии моратория на старта говорят российские эксперты

Как уверяет доктор юридических наук Михаил Федотов постановление Конституционного суда о моратории на смертную казнь не может быть отменено никем, в том числе и самим КС.

"КС не может и принять новое решение, которое противоречило бы принятому ранее. Поэтому ради снятия моратория придется принимать новую Конституцию", — говорит Федотов.

Он также отмечает, что по Конституции смертная казнь может применяться только за особо тяжкие преступления против жизни, а к этой категории "ни терроризм, ни госизмена, ни педофилия не относятся".

По словам адвоката Сталины Гуревич, до моратория существовало пять преступлений, наказание за которые предусматривало смертную казнь. Это квалифицированное убийство (ст. 105 УК), геноцид (ст. 357 УК), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК) или же лица, осуществляющего правосудие или предварительное следствие (ст. 295 УК), а также сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК).

"Не нарушив Конституцию, вернуть казнь нельзя", — резюмирует Федотов.

Правовед Мухамед Биджев заявил изданию, что Россия может денонсировать международные конвенции и протоколы, но смертную казнь восстановить якобы не сможет, потому что такого не допускает Конституция и постановления КС, который неоднократно формулировал свою позицию по этому вопросу.

Напомним, 26 марта 71-летний депутат, председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов поднял вопрос о необходимости возвращения в РФ смертной казни. По его словам, перед так называемой "СВО" и до событий в "Крокусе" проводился опрос среди россиян, который показал, что 69% граждан РФ одобряют возвращение смертной казни для террористов и убийц детей.