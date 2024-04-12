Бельгия расследует действия сети, которая платила евродепутатам за продвижение программы Кремля

Россия стремится, как заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, "помочь выбрать больше пророссийских кандидатов в Европейский парламент и укрепить определенный пророссийский нарратив в этом институте".

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Против пророссийской пропагандистской сети, которую обвиняют в том, что она платила евродепутатам за продвижение кремлевской программы, начал расследование федеральный прокурор Бельгии. Об этом заявил бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо во время пресс-конференции в пятницу, информирует Politico.

Эрик Ван Дайс, представитель федерального прокурора, рассказал изданию о том, что расследование было открыто в четверг вечером на законных основаниях попытки повлиять на демократические процедуры. Де Кроо сказал, что в самой Бельгии платежей не было, но это не мешает расследованию.

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"Влияние, конечно, касается демократической институции, которая расположена в нашей стране, поэтому федеральный прокурор решил начать расследование того, что там произошло", — сказал Де Кроо.

Издание информирует о том, что решение относительно бельгийского расследования принято на фоне эскалации скандала вокруг Russiagate в ЕС, который касается коррупции в европейских элитах. Де Кроо отметил, что "цели Москвы понятны". По его словам, Россия хочет "помочь выбрать больше пророссийских кандидатов в Европейский парламент и укрепить определенный пророссийский нарратив в этом институте".

Де Кроо был одним из первых европейских лидеров, кто заговорил об операции влияния две недели назад. Тогда он сообщил бельгийскому парламенту, что Россия обратилась к евродепутатам и "заплатила" им.

Вмешательство Кремля в выборы в Европарламент

В бельгийском правительстве сообщили, что ознакомились с секретным отчетом о работе российских спецслужб. После этого прокуратура открыла уголовное производство по факту преступления — вмешательство в выборы в Европарламент.

Как пояснил Де Кроо, ситуация угрожает избирательному процессу в Европейском Союзе. Поэтому он обратился к соответствующим институтам, которые должны это прекратить. Бельгийский политик перечислил, кто может прекратить вмешательство РФ в выборы: Евроюст, агентство ЕС по судебному сотрудничеству по уголовным делам, Европейская прокуратура.

Напомним, 7 апреля председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер отметил влияние и большой охват российской пропаганды. По его словам, сегодня есть члены Конгресса, которые до сих пор неправильно говорят о войне против Украины. Из-за российской пропаганды становится все труднее оказывать помощь Киеву.