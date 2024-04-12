Бельгія розслідує дії мережі, яка платила євродепутатам за просування програми Кремля

Росія прагне, як заявив прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, "допомогти обрати більше проросійських кандидатів до Європейського парламенту та зміцнити певний проросійський наратив у цьому інституті".

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Проти проросійської пропагандистської мережі, яку звинувачують у тому, що вона платила євродепутатам за просування кремлівської програми, почав розслідування федеральний прокурор Бельгії. Про це заявив бельгійський прем’єр-міністр Александр Де Кроо під час пресконференції в п’ятницю, інформує Politico.

Ерік Ван Дайс, речник федерального прокурора, розповів виданню про те, що розслідування було відкрито в четвер увечері на законних підставах спроби вплинути на демократичні процедури. Де Кроо сказав, що в самої Бельгії платежів не було, але це не заважає розслідуванню.

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"Вплив, звичайно, стосується демократичної інституції, яка розташована у нашій країні, тому федеральний прокурор вирішив розпочати розслідування того, що там відбулося", — сказав Де Кроо.

Видання інформує про те, що рішення стосовно бельгійського розслідування ухвалене на тлі ескалації скандалу навколо Russiagate в ЄС, який стосується корупції в європейських елітах. Де Кроо наголосив на тому, що "цілі Москви зрозумілі". З його слів, Росія пране "допомогти обрати більше проросійських кандидатів до Європейського парламенту та зміцнити певний проросійський наратив у цьому інституті".

Де Кроо був одним із перших європейських лідерів, хто заговорив про операцію впливу два тижні тому. Тоді він повідомив бельгійському парламенту, що Росія звернулася до євродепутатів і "заплатила" їм.

Втручання Кремля у вибори до Європарламенту

У бельгійському уряді повідомили, що ознайомились з секретним звітом щодо роботи російських спецслужб. Після цього прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом злочину — втручання у вибори до Європарламенту.

Як пояснив Де Кроо, ситуація загрожує виборчому процесу у Європейському Союзі. Тому він звернувся до відповідних інституцій, які повинні це припинити. Бельгійський політик перелічив, хто може припинити втручання РФ у вибори: Євроюст, агентство ЄС із судової співпраці у кримінальних справах, Європейська прокуратура.

Нагадаємо, 7 квітня голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер наголосив на впливі та великому охопленні російської пропаганди. З його слів, сьогодні є члени Конгресу, які досі неправильно говорять про війну проти України. Через російську пропаганду стає дедалі важче надавати допомогу Києву.