Зменшують підтримку України: у Бельгії тривожаться через втручання РФ у вибори

Європейці хотіли б покарати російських агентів, які втручаються у вибори до Європарламенту. Головна мета цих агентів — компрометування ідеї демократії та зменшення допомоги українцям.

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Бельгія планує покарати агентів ФСБ РФ, які намагались впливати на вибори у Європейський парламент. Задля цього прийняли відповідні зміни у законодавство, оскільки раніше такі справи були неможливі. Про загрозу попередили інші інституції ЄС: закликають відшукати і знешкодити російських активістів. Про деталі політичного скандалу у Бельгії та ЄС розповіли на порталі Bloomberg.

На порталі розповіли про заяву прем'єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо. Політик повідомив, що урядовці ознайомились з секретним звітом щодо роботи російських спецслужб. Після цього прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом злочину — втручання у вибори до Європарламенту.

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"Наші судові органи зараз підтвердили, що це втручання підлягає судовому переслідуванню", — сказав він.

У Бельгії донедавна не існувало законів, згідно з якими можна було б покарати за втручання у виборчий процес, — пояснили журналісти. Але вже за кілька тижнів після інформації про кремлівську мережу прийняли відповідні законодавчі новації.

Як пояснив Де Кроо, ситуація загрожує виборчому процесу у Європейському Союзі. Тому він звернувся до відповідних інституцій, які повинні це припинити. Бельгійський політик перелічив, хто може припинити втручання РФ у вибори: Євроюст, агентство ЄС із судової співпраці у кримінальних справах, Європейська прокуратура.

Прем'єр-міністра Бельгії також пояснив, яка мета діяльності російських агентів — це розвал демократії та зменшення допомоги Україні.

"Єдина мета — послабити європейську демократію та послабити підтримку України, що є однією з цілей Росії", — заявив Де Кроо.

Дії ФСБ РФ — деталі

Зазначимо, спецслужби Чехії у квітні 2024 року повідомили, що викрили російську мережу агентів, які діяли в Європі. Спецагенти РФ були дотичні до інформаційного порталу "Голосу Європи". На порталі та у соцмережах поширювали меседжі з російською пропагандою. Мета діяльності агентів ФСБ — вплив на вибори у Європейський парламент, які відбудуться на початку червня 2024 року.

Одними з перших на попередження чехів відгукнулись у Бельгії. Правоохоронці виявили, що у цій країні також діють політичні агенти РФ.

Раніше Фокус писав про інші розслідування щодо пропагандистської мережі РФ, яка діяла у Європі і не тільки там. Зокрема, у листопаді 2023 року правоохоронці Франції розповіли по спільноту Doppelgänger, члени якої поширювали фейки про події в Газі. Серед іншого, вони створювали фейкові портали новин, за дизайном схожі на сайти відомих агентств, і писали там брехливі повідомлення.

У лютому 2024 стало відомо про те, скільки платили спікерам, які транслювали меседжі, потрібні Кремлю. За оцінками розслідувачів, суми доходили до 40 тис. дол. — стільки коштувала публікація у авторитетних ЗМІ.

Нагадуємо, російські журналісти розповіли про можливі плани Кремля, посилаючись на неназвані джерела з оточення президента РФ. Серед іншого, повідомили, начебто ЗС РФ найближчим часом рушать у наступ на Харків. 11 квітня з'явилась ще одна інсайдерська інформація: у Туреччині начебто є план мирної угоди для замороження російсько-української війни.