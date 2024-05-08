Засилье китайских камер в Европе: может ли Пекин следить за ЕС, — расследование

По информации Радио свобода, в Украине установлены сотни тысяч камер китайского производства от компаний Dahua и Hikvision.

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Использование камер китайского производства растет в странах, которые являются членами ЕС и НАТО или стремятся к ним присоединиться. В некоторых государствах ЕС видеокамеры китайского производства устанавливают в воинских частях и на других секретных объектах. Об этом говорится в расследовании Радио Свобода.

Правительства европейских государств, озабоченные бюджетом, все чаще обращаются к доступным и субсидируемым государством китайским компаниям.

Имеющиеся данные и материалы Радио Свобода показывают, что две частично государственные китайские компании Dahua и Hikvision — одни из ведущих поставщиков систем замкнутого телевидения и видеонаблюдения в мире. В частности, они доминируют на рынке в Венгрии, Сербии, Румынии, Молдове, Украине, Боснии и Герцеговине, Косово, Болгарии и Грузии.

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Расследования журналистов Радио Свобода указывают на то, что несмотря на усиление проверки в западных столицах относительно чрезмерной зависимости от китайских технологий в критической инфраструктуре, камеры Dahua и Hikvision используют и на безопасностных и секретных объектах. В частности, на военных базах в Румынии и в штабе специальной полиции в Венгрии.

Это, по мнению экспертов, создает опасность хакерской атаки на эти объекты.

"В то время, когда такие страны, как Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия, внесли эти две фирмы в черный список, в Европе такого запрета не существует", — говорится в материале.

К примеру, согласно данным поисковой системы подключенных к Интернету устройств Shodan, в Венгрии работает 3 567 устройств Dahua и 18 166 Hikvision. Сербия за последние годы установила более 1 000 камер наблюдения с функциями распознавания лиц, изготовленных китайской компанией Huawei. А практически 80% камер, установленных в Грузии, происходят от компаний Hikvision и Dahua.

Сколько китайских камер установлено в Украине

Отраслевая база данных ImportGenius, которая поделилась информацией с Радио Свобода, утверждает, что в Украине установлены сотни тысяч камер Dahua и Hikvision. В частности, украинская компания "Торговый дом систем надзора" — крупнейший покупатель камер и другого оборудования Dahua. Согласно данным, украинская компания приобрела более 1 миллиона устройств видеонаблюдения, включая камеры наблюдения, тепловизоры, домофоны и другое оборудование с камерами. с 2016 по 2023 год.

Данные ImportGenius также показывают, что группа украинских компаний, которые напрямую сотрудничают с Hikvision, импортировала похожее количество устройств видеонаблюдения за тот же период.

Кстати, в январе 2024 года Служба безопасности Украины заявила, что российская разведка взломала две камеры наблюдения в Киеве именно накануне ракетного удара РФ, который унес жизни по меньшей мере трех человек.

Представитель украинских правоохранительных органов, который из-за чувствительности темы пожелал остаться анонимным, рассказал Радио Свобода, что одну из этих камер изготовила компания Hikvision и ее установили в столице в 2016 году.

Напомним, 29 апреля стало известно, что Huawei в шаге от создания полностью китайских смартфонов.

7 мая Офис генерального прокурора Украины сообщил, что почти половина из северокорейских ракет, выпущенных Россией по городам Украины, не достигла цели.