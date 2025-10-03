Каждому по кусочку: как СССР, США и Великобритания разделили Германию после Второй мировой войны

3 октября 1990 года произошло знаменательное событие в жизни современной Европы: воссоединение ГДР и ФРГ в единую страну. Фокус вспоминал, при каких обстоятельствах Германию разделили на части и как это происходило.

Высокий уровень политической актуальности событий и результатов Второй мировой войны способствовал ее мифологизации, которая началась даже не сразу после ее завершения, а еще в ходе боевых действий. Пропагандистские машины по обе стороны фронта работали на полную. Так все то, что мы знаем о Второй мировой войне это реальная история или набор мифов, тесно переплелись с реальностью?

Раздел оккупированной Германии между США и СССР нередко упоминают в связи с ситуацией в Украине. Фокус решил вспомнить, как и почему решили поделить Германию на ФРГ и ГДР — и почему этот опыт предлагают изучить нам.

Ялтинская конференция: победители делят шкуру недобитой Германии

В феврале 1945 года, когда стало понятно, кто победит в войне, лидеры СССР, США и Великобритании собрались в Ялте, чтобы обсудить послевоенное обустройство Европы и мира. Каждый имел свои интересы, так представители США и Великобритании занимались "японским фронтом" и хотели к нему приобщить СССР, который вообще подписал Пакт о нейтралитете с Японией еще в 1941 году. Хозяева же конференции занимались дальнейшей судьбой Германии, которая находилась в геополитической конкуренции с Россией последнее столетие.

Москва стремилась устранить вероятность нового реванша Германии и была в этом не единственной. Будущие страны-победительницы, стремились если не полной ликвидации государственности своих оккупантов, то по крайней мере, ее существенного переформатирования как в территориальном плане, так и в вопросах государственного устройства и правления.

Еще раньше, на протяжении войны, всплывали различные планы разных авторов относительно возможного поствоенного обустройства Германии. Самыми известными были планы Нидерландов, Франции и два альтернативных американских плана.

Франция хотела получить контроль над Рурским бассейном и Сааром — промышленно-экономическим сердцем Германии. В Париже свои желания аргументировали стремлением не допустить очередного промышленного возрождения Германии, что может снова пробудить реваншистские настроения.

Голландцы стремились забрать себе северо-восток Германии. Крупные города, в частности Ахен и Кельн. Интересно, что споры по этому поводу уже после войны возникли в самих Нидерландах. Дело в том, что послевоенная система Нидерландов формировалась по религиозному принципу. Избиратели делились на протестантов и католиков, а в этих немецких землях проживало преимущественно католическое население, что существенно бы сместило электоральный баланс в сторону католических партий и королевского двора, который тоже опирался на католическое население Нидерландов. Наконец, в Амстердаме удовлетворились лишь несколькими приграничными городами, которые в конце концов вернули обратно Федеративной республике Германия после выплат ею всех репараций.

СССР, США и Великобритания принимают решение

Однако окончательные решения принимались не этими странами. Судьбу побежденного решали победители. А их де-факто было только трое — Великобритания, США и СССР, которые решили в Ялте, что Германия таки будет разделена на оккупационные зоны. При этом Великобритания и США согласились выделить из своих контролируемых территорий оккупационную зону еще и для Франции. Париж таки получил вожделенный Саар, зато Рурский бассейн остался под контролем британцев. Вопрос репараций и наказания военных преступников было договорено решать совместно.

По состоянию на момент Ялтинской конференции на фронте все еще продолжались боевые действия. Поэтому территории потенциального контроля оставались условными. Речь шла скорее о концепции, а не четко проведенных линиях. Окончательно Германия была разделена уже на Потсдамской мирной конференции, которая состоялась в июле-августе 1945 года, то есть уже после завершения боевых действий, когда вся территория Германии уже была фактически оккупирована войсками союзников.

Черчилль, Трумэн и Сталин в Потсдаме, июль 1945 года Фото: nam.ac.uk

Отметим, что на этой конференции изменился персональный состав участников, ведь президент США Франклин Делано Рузвельт умер и его место занял Гарри Трумэн. Уинстон Черчилль, проигравший первые послевоенные парламентские выборы (де-факто, ведь боевые действия прекратились в Европе, что обезопасило территорию самой Великобритании) уже в ходе конференции был заменен на новоизбранного премьер-министра Клемента Этли.

Как формировали зоны оккупации Германии. Контроль над немецкой промышленностью и поиск военных преступников

На этой конференции были окончательно сформированы зоны оккупации, которых было четыре — советская, американская, британская и французская. Столицу страны Берлин также пропорционально разделили на соответствующие четыре зоны контроля, несмотря на то, что этот город находились в глубине зоны фактического контроля СССР (более ста километров до британской зоны оккупации). Каждая оккупационная территория управлялась командующими вооруженных сил каждого из государств. Берлин был отдан совместному управлению. Также государства-победители формировали контрольный совет, который должен был способствовать максимальной унификации политики администраций на оккупированных территориях.

Фото: Фокус Фото: Фокус

Основной задачей оккупации территории бывшей Германии определялось "Полное разоружение и демилитаризация Германии и ликвидация или контроль над всей немецкой промышленностью, которая может быть использована для военного производства". Именно на выполнении этой цели должна была базироваться дальнейшая политика оккупационных администраций.

Действительно, стороны проводили совместные расследования военных преступлений и поиск военных преступников — бывших представителей нацистской администрации, военных СС, работников Гестапо и других причастных к военным преступлениям. Апогеем этого стал знаменитый Нюрнбергский трибунал. На нем рассмотрели дела 22 нацистских лидеров, 12 из которых были приговорены к смертной казни. Предполагался дальнейший контроль над образованием и культурой оккупированных территорий с целью абсолютной ликвидации всего, что имеет отношение к нацистским доктринам.

Зона ответственности американцев и британцев. Браки с немками и фильтрационные меры

Хотя было декларировано стремление максимально унифицировать политику в отношении оккупированных территорий, почти сразу проявилась разница в реальных решениях оккупационных администраций. Причиной была объективная разница в отношениях между странами-победительницами и Германией, о чем уже упоминалось ранее.

Май 1945 года. Гражданское население собирается вокруг британских танков возле железнодорожного вокзала Гамбурга Фото: nam.ac.uk

Так, США вообще вступили в войну из-за конфликта с Японией (атака японскими войсками американской военной базы Перл-Харбор на Гавайях в декабре 1941 года). То есть Германия была лишь союзником Японии и вся ярость американского общества была направлена именно на это азиатское государство. То есть Германия была врагом, который убивал американских военных, однако гражданское население и инфраструктура не страдали от действий нацистов. Великобритания же годами подвергалась бомбардировкам немецкой авиации. Под конец войны добавились еще и ракетные обстрелы. Франция подверглась немецкой оккупации, а СССР (в основном территория Украины и Беларуси) стал ореолом нацистских военных преступлений. Однако более существенным фактом, влияющим на политику советской оккупационной администрации более целесообразно считать тоталитарный режим, царивший в стране советов.

Соответственно, американская оккупационная администрация была самой мягкой.

Британский командующий Генри Монтгомери сначала пытался вводить строгие ограничения. Он даже запрещал своим военным общаться с местным населением в марте 1945 года, однако не смог побороть "инициативы снизу" (солдаты массово нарушали этот запрет) и уже осенью его отменил. Красноречивым является тот факт, что за время оккупационных администраций было заключено более десяти тысяч браков между британскими военнослужащими и немками. Политике могущественных союзников в конце концов подчинилась и Франция.

Гражданские эвакуируют имущество из реквизированных домов. Эльмсхорн, 1945 год Фото: nam.ac.uk

Чтобы избежать искажения картины, отметим, что союзники не были "пушистыми зайчиками". В вопросах денацификации и поисках военных преступников они проводили жесткую линию. Так, в ходе кампании по предотвращению операции Вервольф (попытка нацистов организовать партизанское движение на оккупированных немецких территориях) в течение 1945-1947 годов было интернировано в концентрационные лагеря более ста тысяч гражданских. Проводились другие оперативно-розыскные мероприятия, исполнялись смертные приговоры.

Однако уже в 1946-1947 годах управление оккупированными администрациями переходило в формат сотрудничества с местным активом. После проведения выборов руководящие должности начали перебирать на себя местные политики, часть из которых входили в органы местного самоуправления даже во времена правления нацистов. Поэтому фильтрационные меры в отношении бывших нацистов и их партнеров существенно смягчились.

К востоку от Одера: советская зона оккупации. Денацификация и массовое переселение

Совсем другая ситуация происходила в советской зоне оккупации. Так еще на Потсдамской конференции было решено отделить от Германии значительную часть территории к востоку от реки Одер.

Фото: Фокус

Восточная Пруссия (кроме города Кенигсберг, который был переименован в Калининград и вместе с окрестностями передан СССР), а также восточные части Силезии, Саксонии и Померании были переданы Польше. Оттуда было отселено около 15 млн мирного населения. Осуществлено это было присущим Кремлю способом без обеспечения элементарных социальных и санитарных норм, поэтому немало людей умерло в дороге и на новых местах проживания. Также по большевистским лекалам была проведена денацификация на подконтрольной территории. Под нее попали не только бывшие нацисты, но и "враждебные классовые элементы". По словам старшего историка Центра военной истории армии США Томаса Богхардта, под денацификацию, в частности, попали крупные землевладельцы.

Что ждало немецкую промышленность. Плановая экономика, свободный рынок или план Маршала?

Другим важным фактором была организация экономики на подконтрольных территориях. Хотя управлять хозяйством должен был созданный 30 августа 1945 года союзный контрольный совет, на практике в каждой оккупационной зоне заправляла сторона, чьи войска ее оккупировали.

Следовательно, в советской оккупационной зоне внедрялась плановая экономика. Зато США летом 1946 года предложили объединить оккупационные зоны и ввести там план Маршала — стратегию по восстановлению послевоенной Европы с помощью американских ресурсов. Она была направлена на помощь странам, пострадавшим от немецкой агрессии, поэтому включение в нее самой Германии было довольно экстраординарным решением.

Ожидаемо отказался СССР, который уже входил в режим противостояния с Западом, а также Франция, которая разрабатывала план постепенной аннексии своей оккупационной зоны, так в отдельную администрацию был выделен Саар. Следовательно, в декабре 1946 года были объединены только оккупационные зоны США и Великобритании, которые получили наименование Бизония.

На этой территории было решено восстанавливать экономику в формате свободного рынка с привлечением местных предпринимателей. Еще раньше было заключено соглашение с СССР, который получал часть репараций союзников в обмен на обеспечение их оккупационных зон продовольствием. Таким образом свою оккупационную зону Москва развивала в качестве аграрной экономики, в то же время в Бизонии стал восстанавливаться промышленный потенциал.

Ярким примером служит судьба всемирно известного завода Volkswagen, который в 1945 году был взят под контроль британскими инженерами и выпускал автомобили для нужд королевства. Однако уже в 1947 году на нем работали в основном немцы и он действовал как нормальное предприятие в условиях рыночной экономики и нарастил производство до 20 тысяч авто в год.

Похожая ситуация происходила и с другими предприятиями. Также "План Маршала" стал распространяться и на французскую оккупационную зону. Такой вектор развития "западных" оккупационных зон вызвал беспокойство у Кремля, где начали обвинять Запад в сотрудничестве с бывшими нацистами, указывая на промышленников, которые работали во времена нацистской Германии, а теперь прекрасно адаптировались к новым реалиям.

В Бизонии — денежная реформа, в Берлине — изоляция. Первые признаки Холодной войны

Новым этапом обострения стал срыв выполнения поставок продовольствия на запад. Советская плановая система дала сбой. Поэтому СССР лишили западной части репараций (которые выплачивались, в частности, и оборудованием для советской промышленности). Разница в экономическом развитии Бизонии и советской зоны оккупации становилась все более очевидной. Наконец англо-американская администрация решила осуществить на своей подконтрольной территории денежную реформу, введя в Бизонии в июне 1948 года новую валюту — немецкую марку. Она распространялась и на французскую оккупационную зону, а также в Берлине, который до сих пор находился под общим управлением. При таких условиях город фактически переходил под контроль более эффективной экономической системы, то есть западных союзников.

Советская символика и портрет Сталина в Берлине Фото: nam.ac.uk

В ответ Иосиф Сталин приказал заблокировать все пути, которые соединяли Берлин с внешним миром (напомним, что город находился в середине советской зоны оккупации). Фактически "западная" часть города становилась "отрезанным островом", тогда как его советская часть оставалась хотя и в несовершенной, но экономической системе советской оккупационной зоны.

Это было первое серьезное обострение в Европе в рамках противостояния демократической и коммунистической систем, вошедшее в историю под наименованием "Холодная война".

СССР сполна решил использовать свой козырь, ведь в Кремле ожидали, что западная часть города на коленях приползет к советской администрации просить кусок хлеба. Это бы продемонстрировало всему миру на примере крупного европейского мегаполиса преимущество советской экономической системы над рыночной.

Первомайские торжества в Берлине, 1949 год Фото: Вікіпедія

Союзники начинают операцию "Уитлс"... и основывают НАТО

К чему идет дело, понимали и в Вашингтоне, поэтому проявили креатив, которого не ожидали в Кремле. Через два дня 26 июня 1948 года началась операция "Уитлс", в рамках которой все необходимые продукты (продовольствие, медикаменты, топливо и др.) поставлялись авиацией через аэропорт Темпельхоф. Напомним, что тогда США были единственной страной в мире, которая имела ядерное оружие, поэтому сбивать самолеты союзников СССР не решился.

Советским военным оставалось лишь наблюдать как работал воздушный коридор, который лишь наращивал темпы. В пиковый период нагрузки на аэродром каждые 45 секунд приземлялся самолет до отказа набитый жизненно необходимыми для 2 миллионов жителей Западного Берлина продуктами.

Безрассудные советские действия привели к обратному эффекту. Западные страны наоборот консолидировались перед угрозой с востока. Уже 1 августа 1948 года в Париже согласились на образование Тризонии — интеграцию своей оккупационной зоны в Бизонию (Париж сохранял определенный экономический контроль над промышленными регионами Германии вплоть до начала 1980-х годов). А еще через полгода 4 апреля 1949 года было образовано НАТО — военный альянс, который формализовал гарантии по защите его членов перед любой угрозой. В условиях, когда в центре Европы хотели заморить голодом мегаполис, источник и масштабы угрозы были очевидными.

17 апреля 1949 года на Пасхальные праздники была осуществлена рекордная поставка в Берлин — 13 тысяч тонн груза. США продемонстрировали, что не оставят своих союзников в беде при любых обстоятельствах. Вашингтон в мире выглядел эффективным и креативным защитником гражданского населения, зато Москва настоящими варварами. Наконец это осознали в Кремле. Другим весомым фактором стала контрблокада союзников, которую они сразу ввели против советской оккупационной зоны в ответ на блокаду Берлина. И она привела к экономическим трудностям на подконтрольной советской администрации территории. Нарастала вероятность восстания. В мае 1949 года весь мир увидел, что страны НАТО эффективнее организуют логистику воздушным путем, чем СССР наземным.

ФРГ, ГДР и Стена

11 мая 1949 года в Москве решили прекратить блокаду. Однако это не спасло СССР от очевидного политического поражения в рамках первого раунда противостояния времен Холодной войны. Авиа маршрут действовал до 30 сентября. За этот период на основе Тризонии 23 мая 1949 года была провозглашена Федеративная республика Германия. Этому предшествовал процесс свободных выборов, на которых победу одержал Христианско-демократический союз. Поэтому первым канцлером ФРГ стал его лидер Конрад Аденауэр. Интересный факт, что город Бонн был провозглашен временной столицей, то есть в ФРГ с самого начала рассчитывали на объединение с советской зоной оккупации, что в итоге произошло через 41 год.

В советской зоне оккупации после негативного опыта проведения относительно свободных выборов в 1946-1947 годах, когда поддерживаемая администрацией Партия социалистического единства едва одержала победу на региональных выборах (на местных выборах в Берлине, который тогда находился под общим контролем она провалилась), в дальнейшем отказались даже от показательного фарса.

Берлинская стена стала символом Холодной войны, а ее падение в ноябре 1989 года — сигналом о ее завершении Берлинская стена стала символом Холодной войны, а ее падение в ноябре 1989 года — сигналом о ее завершении Берлинская стена стала символом Холодной войны, а ее падение в ноябре 1989 года — сигналом о ее завершении

В октябре 1949 года на основе советской оккупационной зоны была провозглашена Германская Демократическая Республика. В ней была построена система советского управления с фейковыми демократическими органами и реальной властью в руках партийного аппарата, который был завязан на Москву. Кремль потерял инициативу в Европе и в дальнейшем только повторял шаги своих оппонентов. Так в 1955 году была образована Организация Варшавского договора — аналог НАТО, а в августе 1961 года была построена стена, которая изолировала Западный Берлин от ГДР. Причиной было простое бегство людей из ГДР. В течение 1949-1961 годов около 3 млн человек пересекли границу в западном направлении — до сооружения стены для этого просто нужно было сесть в метро в восточной части Берлина и выйти из него в западной.

Берлинская стена стала символом Холодной войны, а ее падение в ноябре 1989 года — сигналом о ее завершении. Также она стала символом превосходства западного образа жизни над советским, ведь за время существования стены люди все равно продолжали пытаться попасть в Западный Берлин. Около пяти тысячам человек удалось это сделать, а не менее 140 человек были убиты при попытке пересечь стену.

ФРГ и ГДР объединились в октябре 1990 года, таким образом завершив сорокапятилетнюю историю своего разделения и Холодную войну.

Почему Украина — не Германия и не Корея

Сейчас часто можно услышать сравнение раздела Германии с возможным "мирным планом" для Украины. Эти сравнения трудно серьезно анализировать именно с исторической точки зрения. Слишком разный контекст.

Германия была признана основным агрессором в рамках Второй мировой войны. Она стала единственной суверенной страной, проигравшей обе мировые войны и в обоих случаях была признана основным ее виновником (что не совсем верно в случае с Первой мировой войной, ведь она началась агрессией Австро-Венгрии против Сербии и Германия была лишь одним из звеньев в этой ужасной исторической цепочке событий). Поэтому сравнение Украины — жертвы агрессии с "основным агрессором в истории" — это либо поразительное историческое кощунство, либо целенаправленная вражеская информационно-психологическая операция.

Притянутым за уши выглядит и сравнение с корейским вариантом, который соответствует российским пропагандистским нарративам (ведь в Кремле утверждают, что полномасштабное вторжение — это защита так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые уже до этого восемь лет воевали с Украиной). Агрессия против Украины, страны, отказавшейся от ядерного оружия и дальнейшая аннексия ее территорий — это беспрецедентное преступление против мира и угрозы существования человечества за всю историю. Именно таким должен быть основной украинский нарратив. В крайнем случае для непритязательного западного потребителя можно привести пример франко-прусской войны 1870-1871 годов, когда неспровоцированная и в конце концов не наказанная прусская агрессия с последующей аннексией французских территорий в конце концов привела к мировым войнам в следующем веке.

Возвращаясь к разделу Германии — это сначала был вынужденный логичный и даже справедливый шаг по отношению к государству-агрессору. И его нужно рассматривать именно в контексте эффективного наказания агрессора, ведь Германия в конце концов не стала инициатором войн в Европе в течение следующих десятилетий. Такой тип обращения с агрессором действительно дал результат — самый длинный в истории мир в Европе. Другое дело, что новую войну в Европе начал другой ненаказанный агрессор, который делил континент вместе с нацистской Германией на переговорах 23 августа 1939 года.