Шесть лет и один день: действительно ли Вторая мировая война завершилась 2 сентября 1945 года

2 сентября 1945 года на американском военном линкоре "Миссури" состоялась церемония капитуляции Японии перед армиями союзников. Японскую делегацию возглавил министр иностранных дел Мамору Шигемицу и представитель генштаба Йошидзиро Умедзу. Генерал Умедзу согласился прибыть только после настояния императора Хирохито. После пяти минут позора японская делегация подписала капитуляцию, которую принял командующий американскими войсками генерал Макартур, представитель СССР украинец генерал Кузьма Деревянко, представители Великобритании, Китая, Нидерландов, Австралии, Канады, Франции и Новой Зеландии.

В этот день завершилась война, которая длилась ровно шесть лет и один день. Однако на самом деле ситуация несколько сложнее. В самой Европе есть определенные вопросы относительно датировки начала Второй мировой войны. Та же борьба украинцев Закарпатья против союзников Гитлера весной 1939 года оказывается вне хронологических рамок Второй мировой войны. После 8 мая выстрелы по всей Европе тоже не остановились одновременно, но здесь все более или менее понятно. Отдельные вооруженные отряды — это не регулярные войска суверенного государства.

Итоги Второй мировой войны в Азии отличаются от европейских не только тем, что здесь война свершилась осенью, а не весной Фото: Getty Images

Азиатские особенности: война в джунглях и в океане

В Азии же ситуация значительно сложнее. Во-первых, активные боевые действия здесь продолжались с 1937 года, а японская агрессия против Китая по сути началась еще в 1931 году. Нападение на Перл-Харбор это скорее была квинтэссенция агрессивной войны и отнюдь не ее начало. А нападение нацистской Германии на Польшу к войне в Азии имеет чисто теоретическое и символическое отношение.

Не стало все сразу на свои места и после второго сентября. С самой Японией все было более или менее понятно. Она была оккупирована американскими войсками. Император продолжал царствовать, но правило при нем уже не японское правительство, а американская военная оккупационная администрация. А вот на землях, освобожденных от Японии на смену кровавой оккупации наступили времена общественных беспорядков.

Дело в том, что японцы в своей войне активно использовали лозунги азиатского национализма и даже часто расизма (долой белых колонизаторов из Азии). Это способствовало распространению националистических антиколониальных движений у многих народов Азии, которые были покорены европейскими чужаками в XIX веке. Но японская оккупация часто оказывалась хуже европейской колонизации, поэтому во многих странах, в частности в юго-восточной Азии национально-освободительные движения стали антияпонскими и союзными антияпонской коалиции.

Генерал-лейтенант Кузьма Деревянко на борту линкора "Миссури" подписывает Акт о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года. Начальник Генерального штаба армии генерал Йошидзиро Умедзу подписывает Акт о капитуляции Японии от имени японского правительства на борту американского корабля "Миссури" (BB-63) в Токийском заливе Японская делегация во главе с министром иностранных дел Мамору Шигемицу и Йошидзиро Умедзуа прибыла на борт американского десантника "Миссури" для подписания Акта о капитуляции 2 сентября 1945 года. Война на Тихом океане, министр иностранных дел Японии подписывает капитуляцию Японии. Перед ним генерал Мак-Артур Японская делегация во главе с министром Мамору Шигемицу подходит к столу для подписания акта капитуляции на борту американского линкора USS Missouri

Если в океанских баталиях доминировала авиация и военно-морские силы союзников — в основном американцев и британцев, то в труднопроходимых джунглях юго-восточной Азии помощь местных повстанцев, которые были хорошо знакомы с местностью стали существенным фактором в войне.

Империи против местных повстанцев

Однако после изгнания японцев бывшие метрополии пожелали вернуть статус-кво. То есть оставить ни с чем национальные повстанческие армии, чьи участники рисковали своей жизнью ради суверенитета своей Родины, но отнюдь не за возвращение европейским митрополиям их колоний, что в сложившихся обстоятельствах означало реставрацию порабощения их собственной отчизны.

Отметим, что в похожей ситуации по итогам Второй мировой войны оказались и украинцы — наши земли были оккупированы советской армией, которая возродила довоенный порядок, в котором не было места реально суверенному украинскому государству.

Народам Юго-Восточной Азии в определенной степени повезло больше, ведь в Лондоне и Париже в отличие от Москвы не были готовы идти до конца, отстаивая свое право на захваченные земли. Великобритания достаточно быстро отпустила свои бывшие колонии, а вот Франция решила бороться. Это решение лишь на несколько лет отложило провозглашение колониями независимости и привело к серии кровопролитных боев.

Образцом послевоенной реставрации, пожалуй, можно считать Филиппины. Правда, здесь есть один нюанс — этот архипелаг был колонией не европейских империй, а США, что предполагало свою специфику. Еще в начале XX века, когда Соединенные штаты фактически отвоевали острова у испанцев, они были объявлены особой территорией, которая непременно получит суверенитет, как только докажет, что сможет с ним справиться. Параллельно с провозглашением такой формулировки, американские войска разгромили силы национального сопротивления, поэтому у островитян не было другого выбора кроме как согласиться с таким статусом. Но уже в 1935 году Вашингтон предоставил четкий график и дорожную карту движения Филиппин к независимости. Даже была указана дата — 4 июля 1946 года. То есть Филиппинам был предоставлен четкий срок в течение которого они должны "выполнить домашнее задание", результатом которого должен был стать их государственный суверенитет. Конечно война, боевые действия которой происходили непосредственно на островах существенно усложнила эту задачу. Но от графика, несмотря на существенные сложности в экономике, инфраструктуре и обществе, было решено не отказываться. Филиппины таки стали независимым государством летом 1946 года, как и было запланировано. Но их история — это существенное исключение из правила.

Меньше всего повезло будущему Вьетнаму. Он был разделен на две зоны влияния по 17 параллели. Север заняли китайские войска, а юг — войска европейской коалиции. Франция была оккупирована в ходе молниеносного наступления немецкой армии летом 1940 года. Нацисты пошли на переговоры и согласились создать марионеточное государство на части французской территории (так называемое правительство Виши) в надежде, что оно сможет подчинить себе колониальную империю Франции. Однако де-факто французские войска в колониях продолжили действовать в союзе с британскими войсками, то есть против Германии в Африке и Японии в Азии. Французские колонии и стали той Францией, которая осталась после оккупации Парижа, поэтому никто их просто так отдавать не собирался. Зато вьетнамские повстанцы тоже были достаточно организованной силой и просто так возвращаться под власть метрополии желания не имели. Поэтому в этих обстоятельствах говорить о мире в Юго-Восточной Азии — это выдавать желаемое за действительное.

Согласились бы воевать вьетнамцы за свою государственность, если бы знали какие испытания их ждут в следующие три десятилетия — вопрос риторический. Решение было принято в 1946 году и в конце концов вьетнамцы смогли одолеть после мощной японской империи поочередно Францию, США и КНР. Пожалуй, это можно считать самой большой победой XX века, но это уже совсем другая история.

Так же как Вьетнам была разделена и Корея, только по 38 параллели. Здесь ситуация была несколько иной. Корея была оккупирована Японией еще до Первой мировой войны, из которой империя восходящего солнца вышла победительницей, то есть аннексию Кореи признало мировое сообщество. Но корейское сопротивление в сочетании с попыткой СССР зацепиться хоть за что-то на дальнем востоке способствовало деоккупации страны и освобождению ее от японских войск.

Если кому-то показалось, что самая печальная судьба по завершении войны постигла вьетнамцев, то корейцы могли бы с этим поспорить. Ведь после японской оккупации их ждала оккупация советскими и американскими войсками. На всякий случай напомним, что в Азии американцы и британцы считались чужаками, поэтому сравнивать оккупацию Кореи и, например, Нидерландов в4 Европе некорректно. Об особенностях советской оккупации комментарии излишни — тоталитарный режим не предусматривал альтернатив и полутонов. Кремль всюду действовал одинаково — жестоко насаждал свою власть, где только имел такую возможность.

В результате были образованы две Кореи — Республика Корея на юге и Корейская народно-демократическая республика на севере. Так Корея повторила уже упомянутую выше судьбу Вьетнама, а также Австрии и Германии в Европе. И если в Европе даже с агрессором Германией в дальнейшем все обходилось мирно, то в Азии разделенные страны таки стали полигоном нового глобального противостояния. В Азии Холодная война была не совсем холодной и некорректно будет спорить чья судьба оказалась тяжелее — Вьетнама, который после трех десятилетий кровавой борьбы таки победил, объединился в единое государство и даже построил общество с достаточно высоким по региональным меркам уровнем благосостояния или Кореи, где война была короткой, но очень кровопролитной, а часть народа до сих пор живет в условиях худшей формы тоталитаризма, которую только можно себе представить. Справедливо будет добавить, что Республика Корея, которая занимает южную часть полуострова, на путь демократии стала только в 1980-х годах.

Будущая крупнейшая страна региона (среди тех, которые были колониями до войны) Индонезия тоже была вынуждена воевать за свою независимость. Ее ситуация отличается от той, которая сложилась в на материке тем, что японская оккупационная администрация столкнувшись с местным организованным национальным и религиозным движением пошли ему на уступки и согласились привлекать местных представителей к управлению оккупированными территориями. Сделано это было конечно не по доброй воле, а из-за сопротивления, с которым могли бы столкнуться японцы в противном случае.

В конце концов с согласия японского контингента в конце августа 1945 года Индонезия была провозглашена независимой республикой. Этот акт был представлен как свершившийся факт перед британским военным контингентом, оккупировавшим острова после капитуляции Японии, так и перед Амстердамом — довоенной метрополией, которая сама в это время была оккупирована американо-британскими войсками. В последующие годы Нидерланды пытались проводить в регионе "полицейские миссии", целью которых было если не восстановление статуса-кво, то по крайней мере навязывание своих правил игры на территориях бывших колоний. Однако угроза прихода к власти левых сил, которые поддерживал СССР заставила вмешаться в ситуацию Вашингтон, который поддержал независимость Индонезии, за исключением лишь части территорий, где проживали другие этнические группы. Так прекратила свое существование Голландская Ост-Индия, которая кратно превышала по площади "материнскую" европейскую территорию.

Судьба Японии: ядерная бомбардировка и устойчивый мир после войны

Парадоксально, но судьба Японии могла бы оказаться легче, чем судьба некоторых "освобожденных" стран. Так было бы, если бы не одно "но" — Япония стала единственным государством мира против которого было применено ядерное оружие. Важно отметить, что на самом деле ядерная бомбардировка была не единственной экзекуцией под которую попало гражданское население империи восходящего солнца. Просто ядерная бомбардировка была беспрецедентной и унесла десятки тысяч жизней в одно мгновение, но больше гражданского населения погибло в результате ковровых бомбардировок американской авиацией тыловых городов специальными бомбами с зажигательной смесью.

Ядерная бомбардировка Хиросимы была беспрецедентной и унесла десятки тысяч жизней в одно мгновение Фото: Getty Images В Музее атомной бомбы в Хиросиме представлены различные документы и артефакты, связанные с бомбардировкой города. Здесь диорама демонстрирует влияние атомной бомбы на жертв Фото: Getty Images

Эти бомбардировки сломали японскую нацию, которую до того никто раньше не мог покорить. Император, ведущий свой род от VII века до нашей эры (то есть одна династия непрерывно правит страной двадцать семь веков — абсолютный рекорд) призвал своих подданных не сопротивляться ради сохранения жизни перед лицом угрозы, которой ранее не знало человечество.

В условиях оккупации американское правительство реквизировало японские технологические и научные достижения, в частности в области разработки биологического и химического оружия. А уже в 1947 году по аналогии с нацистской Германией Вашингтон начал передавать власть в руки местного правительства — была принята новая конституция. Правда, прошло все не очень гладко. СССР, чье мнение не учитывали ни во время оккупации Японии, ни в условиях ее прекращения, отказался заключать мирный договор с восстановленной Японией (США и большинство других государств заключили такой договор в 1951 году). Поэтому де-юре между СССР и Японией война так и не завершилась.

Также де-юре по конституции Япония не имеет вооруженных сил, что не мешает ей оснащать свои "силы гражданской обороны" самыми современными образцами вооружений.

Азия — не Европа

Итоги войны в Азии отличаются от европейских не только тем, что здесь война завершилась осенью, а не весной. Ситуация после Второй мировой войны в регионе разворачивалась совсем по-другому. В первую очередь это обусловлено совсем другим статусом-кво перед войной. Европа в межвоенный период строила общество на базе идеалистических представлений местных и американских интеллектуалов, в то время как Азия оставалась колониальным придатком, который должен был питать ту же обеспеченную Европу ресурсами для воплощения ее амбициозных идей. Если для многих стран вроде Дании, Нидерландов, Норвегии, Франции война, начавшаяся первого сентября 1939 года стала вторжением полчищ ада в рай, то в Азии война, которая разгорелась в 1930-е годы стала лишь очередным адским актом. Восстановить рай гораздо легче, чем погасить адское пламя.

Во многом судьба ключевых азиатских стран напоминает украинскую судьбу — мы тоже не имели собственной государственности и на наших землях разворачивался настоящий ад на земле, возможно и хуже, чем тот, который царил в Азии. Поэтому победа не принесла мир и согласие на многострадальную украинскую землю, как и не пришли они на большинство азиатских земель. Но примеры таких стран как Филиппины, Тайланд, Бруней, Малайзия доказывают, что в истории всегда есть альтернативы — и при схожих обстоятельствах ситуация в разных странах может развиваться совершенно по-разному.