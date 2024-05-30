Страны Балтии и Польша в пику России построят скоростную железную дорогу Rail Baltica, — СМИ

Проект Rail Baltica стоимостью 4 млрд долларов призван соединить столицы Эстонии, Латвии и Литвы с Варшавой. По словам журналистов, это инфраструктурный и символический шаг, который должен еще больше приблизить бывшие советские республики к Евросоюзу.

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Началось строительство высокоскоростной железнодорожной линии, соединяющей страны Балтии с Польшей и остальной Европой. Об этом пишет Newsweek.

Проект Rail Baltica стоимостью 4 млрд долларов призван соединить столицы Эстонии, Латвии и Литвы с Варшавой. Журналисты называют это и инфраструктурным, и символическим шагом, который должен еще больше приблизить бывшие советские республики к Евросоюзу в период высокой напряженности между Западной Европой и РФ.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину подтолкнуло страны Балтии предпринять меры по снижению зависимости от российской инфраструктуры и поставок энергоносителей.

Исторически страны Балтии полагались на железнодорожные системы, использующие российскую колею, но у Rail Baltica будет стандартная европейская колея.

Это крупный проект как в плане масштаба, так и финансов. Ориентировочная стоимость Rail Baltica оценивается в 5,8 млрд евро, это один из наиболее значимых инфраструктурных проектов в регионе. Во многом он финансируется ЕС — до 85% затрат идет через Фонд Connecting Europe Facility.

Протяженность Rail Baltica — 870 км. По высокоскоростной линии поезда будут передвигаться на скорости до 234 км/ч, что значительно сократит время в пути и повысит эффективность пассажирских и грузовых перевозок. Завершение проекта ожидается к 2030 году. Он обещает существенные экономические выгоды, в т.ч. 36 000 рабочих мест и расширение торговых возможностей, заявили в консорциуме ERB Rail JV, который стоит за проектом.

"Мы вкладываем стратегические инвестиции для всего нашего региона", — говорится в пресс-релизе Артура Попко, гендиректора и председателя правления Budimex.

Напомним, что 29 мая стало известно, что Литва выделит Украине 13,5 млн евро для закупки современных радаров.

Также сообщалось, что НАТО может закрыть небо над частью Украины. По данным BILD, многие западные страны поддерживают эту инициативу, но США и Германия против.