В Чехии могли задержать россиян, напавших на украинских волонтеров: что говорят в полиции

По данным следствия, четверо граждан находились в аэропорту, когда сотрудники правоохранительных органов их нашли. Из-за того, что расследование продолжается, много деталей нельзя еще раскрывать.

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В Чехии удалось задержать четырех человек, которые связаны с инцидентом, который произошел 1 июня на Староместской площади в Праге. Об этом говорится на странице Чешской полиции в социальной сети Х (бывш. Twitter).

По данным следствия, местным сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать в аэропорту Праги четырех иностранцев, которые связаны с субботним инцидентом.

"Уголовные следователи возбудили уголовное дело по подозрению в совершении нескольких уголовных преступлений. На основании новых обнаруженных фактов дело, скорее всего, будет переквалифицировано", — говорится в сообщении полиции.

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Отдельно было заявлено, что расследование все еще продолжается, поэтому никакой дополнительной информации преждевременно публиковаться не будет.

Инцидент в Чехии: что известно

По данным пользовательницы социальной сети Х под ником Nameless Mira, четверо российских туристов прибыли в Прагу из Германии и хотели погулять по историческим местам чешской столицы, но в результате могли совершить нападение на украинско-чешских волонтеров из организации Prague Maidan, которые собирали деньги на помощь Украине.

Известно, что один из мужчин обвинил волонтеров в том, что они якобы распространяют пропаганду. Далее к спору подключились еще две женщины, которые начали открывать зонтик, чтобы их не могли снять на камеру.

Украинка-волонтер, которая вела запись, потом написала, что у нее выбили из рук телефон и ранили до крови руку.

Напомним, 18 апреля сообщалось, что в Германии поймали двух шпионов-диверсантов из РФ, которые могли готовить атаки с поджогами. Россияне немецкого происхождения фотографировали американские военные объекты и отправляли фото спецслужбам. По данным следствия, "экс-ополченец ДНР" Дитер С. готовился взорвать транспортные пути, по которым везут военную помощь Украине.