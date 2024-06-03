У Чехії могли затримати росіян, які напали на українських волонтерів: що кажуть у поліції

За даними слідства, четверо громадян перебували в аеропорту, коли співробітники правоохоронних органів їх знайшли. Через те, що розслідування триває, багато деталей не можна ще розкривати.

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У Чехії вдалося затримати чотирьох осіб, які пов'язані з інцидентом, що стався 1 червня на Староміській площі в Празі. Про це йдеться на сторінці Чеської поліції в соціальній мережі Х (колиш. Twitter).

За даними слідства, місцевим співробітникам правоохоронних органів вдалося затримати в аеропорту Праги чотирьох іноземців, які пов'язані із суботнім інцидентом.

"Кримінальні слідчі порушили кримінальну справу за підозрою у скоєнні кількох кримінальних правопорушень. На підставі нових виявлених фактів справу, найімовірніше, буде перекваліфіковано", — ідеться в повідомленні поліції.

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Окремо було заявлено, що розслідування все ще триває, тому жодної додаткової інформації передчасно публікуватися не буде.

Інцидент у Чехії: що відомо

За даними користувачки соціальної мережі Х під ніком Nameless Mira, четверо російських туристів прибули до Праги з Німеччини і хотіли погуляти історичними місцями чеської столиці, але в результаті могли скоїти напад на українсько-чеських волонтерів з організації Prague Maidan, які збирали гроші на допомогу Україні.

Відомо, що один із чоловіків звинуватив волонтерів у тому, що вони нібито поширюють пропаганду. Далі до суперечки долучилися ще дві жінки, які почали відкривати парасольку, щоб їх не могли зняти на камеру.

Українка-волонтерка, яка вела запис, потім написала, що в неї вибили з рук телефон і поранили до крові руку.

Нагадаємо, 18 квітня повідомлялося, що в Німеччині спіймали двох шпигунів-диверсантів із РФ, які могли готувати атаки з підпалами. Росіяни німецького походження фотографували американські військові об'єкти і відправляли фото спецслужбам. За даними слідства, "ексополченець ДНР" Дітер С. готувався підірвати транспортні шляхи, якими везуть військову допомогу Україні.