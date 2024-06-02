Кричали і махали парасолькою: у Чехії росіяни напали на українських волонтерів (відео)

Українська волонтерка, на яку накинулись росіяни у Празі, втратила телефон і до крові травмувала руку. Сутичка сталась після того, як вона почала записувати дії туристів, які виступали на підтримку країни-агресора.

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Четверо російських туристів приїхали у Чехію з Німеччини, щоб вільно прогулятись по історичних місцях Праги. Перебуваючи у центі чеської столиці, вони накинулись на українсько-чеських волонтерів з організації Prague Maidan, які збирали гроші на допомогу українцям. Про деталі нападу росіян на волонтерів розповіла користувачка соцмережі X під ніком Nameless Mira, на яку накинулись хулігани.

Відео з інцидентом з'явилось у низці дописів Nameless Mira, опублікованих зранку 1 червня. Інцидент стався на Староміській площі, де група волонтерів з Prague Maidan продавали мерч, щоб вирученими коштами допомогти українцям. У якийсь момент до них підійшла група з чотирьох осіб — двох чоловіків та двох жінок. Один з чоловіків запевняв, що вони прибули з Німеччини. Інший тим часом на чистій російській мові допитувався, навіщо люди тут стоять і "що це за пропаганда". У відповідь авторка запису нагадала, що він перебуває у чужій країні, а не у РФ, у якій займаються пропагандою.

"Яка пропаганда? Ти в рашці? Ти в іншій країні. Пішов звідси. Підтримувати РФ у Європі — це кримінальний злочин!", — вигукнула вона.

Після цього до суперечки підключились дві росіянки. Одна з них постійно відкривала парасольку, щоб завадити знімати правопорушення. Друга цікавилась, чому їх знімають. Коли почула, що запис ведеться для того, щоб передати поліції, то кинулась з кулаками на волонтерів. На відео можна побачити, які росіяни лаялись, кидались, обзивали і українців, і чехів, які волонтерили разом.

Українка-волонтерка, яка вела запис, потім написала, що у неї вибили з рук телефон та поранили до крові руку.

Бійка з росіянами - наслідки нападу на волонтерів у Чехії Фото: Скриншот

Prague Maidan Ukrajinské Centrum Nusle — неприбуткова організація, яка займається гуманітарною та інформаційною підтримкою українців, долучається до питань військової допомоги та допомоги біженцям. На сайті й на сторінках соцмереж організації поки що немає коментарів щодо інциденту у Празі. Також немає коментарів на сторінці Facebook празької поліції та посольства України у Чехії.

Раніше Фокус писав про дії росіян у Західній Європі. Наприклад, у квітні правоохоронці викрили шпигунів, які стежили за військовими базами і планували диверсії. Раніше у аеропорту затримали росіянку, яку не знала про заборону Польщі на прибуття громадян РФ.