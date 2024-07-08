Во Франции прошли парламентские выборы: полиция разгоняла газом демонстрантов (видео)

Абсолютное большинство мест не выбрал никто, однако больше всего мандатов будут иметь члены партии "Новый Народный фронт". Французы вышли на улицы, радуясь победе "левых".

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Во Франции подсчитали результаты выборов и стало известно, какие партии займут 577 мест в парламенте. Деталями поделились в издании Le Monde.

Для того, чтобы получить абсолютное большинство, нужно набрать 289 мест — такого результата не имеет ни одна группа.

Однако по результатам выборов:

182 места получил левый "Новый Народный фронт";

168 мест получил пропрезидентский блок либералов "Вместе за республику";

143 места — "Национальное объединение";

45 мест — консервативная партия "Республиканцы".

Распределение мест во французском парламенте по результатам выборов Фото: Le Monde

В Le Figaro сообщили, что на площадь Республики в Париже вышли 8 тысяч человек. Журналисты передали, что полиция провела несколько задержаний гражданских.

В FRANCE 24 сообщили, что тысячи людей по всей Франции вышли праздновать победу "левых" на парламентских выборах. В частности, приходу к власти "Нового Народного фронта" радовались в Париже, Марселе, Бордо и нескольких других городах.

"Мы выиграли", — кричали люди на улицах.

Женщина, которая вышла на улицу с украинским флагом, назвала результаты "победой для Украины". Она объяснила, что если бы большинство мест получила партия "Национальное объединение", это обернулось бы "катастрофой для поставок оружия".

Сначала доброжелательная атмосфера в Париже сменилась столкновениями. Также полиция разгоняла демонстрантов в Ренне, где правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов после попытки пройти в исторический центр несмотря на запрет. Сообщается, что арестовали 25 человек.

В Нанте на улицы вышли 2500 человек, и их также оттесняли с помощью слезоточивого газа. Полицейских же забрасывали бутылками и фейерверками.

По данным СМИ, одного полицейского эвакуировали после того, как он получил ранения в результате взрыва коктейля Молотова. Правоохранитель получил ожоги, а трех человек арестовали.

Напомним, по данным СМИ, венгерский премьер Виктор Орбан отправился с визитом в Китай.

Эсминец ВМС Ирана "Саханд" перевернулся во время ремонта в порту. В СМИ передали, что судно потеряло равновесие из-за того, что в него попала вода.