У Франції пройшли парламентські вибори: поліція розганяла газом демонстрантів (відео)

Абсолютну більшість місць не виборов ніхто, однак найбільше мандатів матимуть члени партії "Новий Народний фронт". Французи вийшли на вулиці, радіючи перемозі "лівих".

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У Франції підрахували результати виборів і стало відомо, які партії займуть 577 місць у парламенті. Деталями поділились у виданні Le Monde.

Для того, щоб отримати абсолютну більшість, потрібно набрати 289 місць — такого результату не має жодна група.

Однак за результатами виборів:

182 місця отримав лівий "Новий Народний фронт";

168 місць отримав пропрезидентський блок лібералів "Разом за республіку";

143 місця — "Національне об’єднання";

45 місць — консервативна партія "Республіканці".

Розподіл місць у французькому парламенті за результатами виборів Фото: Le Monde

У Le Figaro повідомили, що на площу Республіки в Парижі вийшли 8 тисяч осіб. Журналісти передали, що поліція провела кілька затримань цивільних.

У FRANCE 24 повідомили, що тисячі людей по всій Франції вийшли святкувати перемогу "лівих" на парламентських виборах. Зокрема, приходу до влади "Нового Народного фронту" раділи у Парижі, Марселі, Бордо та кількох інших містах.

"Ми виграли", — кричали люди на вулицях.

Жінка, яка вийшла на вулицю з українським прапором, назвала результати "перемогою для України". Вона пояснила, що якби більшість місць отримала партія "Національне об’єднання", це обернулося б "катастрофою для постачань зброї".

Спочатку доброзичлива атмосфера у Парижі змінилася сутичками. Також поліція розганяла демонстрантів у Ренні, де правоохоронці застосували сльозогінний газ проти демонстрантів після спроби пройти до історичного центру попри заборону. Повідомляється, що арештували 25 осіб.

У Нанті на вулиці вийшли 2500 людей, і їх також відтісняли за допомогою сльозогінного газу. Поліціянтів же закидали пляшками й феєрверками.

За даними ЗМІ, одного поліціянта евакуювали після того, як він отримав поранення внаслідок вибуху коктейлю Молотова. Правоохоронець отримав опіки, а трьох осіб арештували.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, угорський прем’єр Віктор Орбан вирушив з візитом у Китай.

Есмінець ВМС Ірану "Саханд" перекинувся під час ремонту у порту. У ЗМІ передали, що судно втратило рівновагу через те, що в нього потрапила вода.