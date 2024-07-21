ВС РФ потеряли четверть самолетов Ил-76МД-90А из-за некачественных подшипников, — СМИ

Благодаря махинациям производителей россияне потеряли пять самолетов Ил-76, каждый из которых стоит почти 4 млрд руб, написали росСМИ. Также выяснилось, что ВПК России не способен выполнить госзаказ, поэтому его пришлось существенно уменьшить.

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В РФ открыли уголовное дело против руководителей предприятия военно-промышленного комплекса, ОАО "Балашихинский литейно-механический завод" (БЛМЗ). Российские следователи установили, что предприятие использовало подшипники, приобретенные у неизвестного производителя, на колесах модернизированного военно-транспортного самолета Ил-76. В результате ВС РФ потеряли четверть самолетов для перевозки военных грузов. О деталях дела рассказало росСМИ "Коммерсантъ".

Журналисты издания, со ссылкой на собственные источники, сообщили, что нескольких руководителей БЛМЗ подозревают в преступлении по ст. 201.1 Уголовного кодекса РФ — "срыв государственного оборонного заказа". Благодаря их действиям Россия потеряла пять сверхсовременных самолетов Ил-76МД-90А, тогда как суммарное их количество — всего лишь 18.

"Причинен существенный вред интересам государства в лице Минобороны России", — говорится в материалах следствия, указало издание.

Как выяснилось, предприятие в 2017-2022 гг. покупало подшипники неизвестного происхождения, чтобы установить их на колеса КТ199 самолета Ил-76МД-90А. Чтобы скрыть это, фигуранты подделали техническую документацию. В частности, в документах указывалось, что "левые" изделия якобы поступили из ОАО "Самарский подшипниковый завод" и их качество подтверждено Минобороны РФ, рассказали журналисты.

Издание "Важные истории" добавило некоторые детали относительно махинаций российских производителей. В заметке в Telegram-канале издания уточнили, что колеса с "левыми" подшипниками должны были поступить на предприятие "Авиастар". Это предприятие в 2012 году заключило соглашение с Минобороны РФ, согласно которому обязывалось выпустить 39 Ил-76МД-90А. Стоимость каждого — 3,6 млрд руб. Год, к которому должна была быть выполнена сделка — 2018 год. Впоследствии условия изменили, поскольку их не смогли выполнить. Согласно обновленному соглашению, первая партия модернизированных самолетов, 13 шт., поступили ВС РФ до 2021 года, другая часть, 12 шт. — до 2028 года.

Ил-76МД-90А — глубоко модернизированный самолет Ил-76, рассказали в росСМИ. Самолет получил облегченные крылья, новый двигатель производства "ОДК Пермские моторы", обновленную систему навигации и усиленные шасси.

Между тем на портале ORYX-аналитиков можно узнать, сколько самолетов Ил-76 потеряли ВС РФ в течение войны. По состоянию на начало вторжения таких самолетов суммарно было 130, разрушено — шесть ед.

Отметим, Фокус рассказывал о российском Ил-76, который развалился во время взлета на аэродроме "Северный" в марте 2024 года. На борту было 14 членов экипажа — все погибли. Причина падения — якобы возгорание двигателя, написали росСМИ.

Напоминаем, 18 июля военный аналитик сообщил, сколько "живых" бортов есть у ВС РФ. В июне в Telegram-канале "СтратКом ВСУ" опубликовали карту уничтожения российской авиации с первые месяцы 2024 года.