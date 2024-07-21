ЗС РФ втратила чверть літаків Ил-76МД-90А через неякісні підшипники, — ЗМІ

Завдяки махінаціям виробників росіяни втратили п'ять літаків Ил-76, кожен з яких коштує майже 4 млрд руб., написали росЗМІ. Також з'ясувалось, що ВПК Росії не здатен виконати держзамовлення, тому його довелось суттєво зменшити.

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У РФ відкрили кримінальну справу проти керівників підприємства військово-промислового комплексу, ВАТ "Балашихинський ливарно-механічний завод" (БЛМЗ). Російські слідчі встановили, що підприємство використало підшипники, придбані у невідомого виробника, на колесах модернізованого військово-транспортного літака Ил-76. Внаслідок цього ЗС РФ втратили чверть літаків для перевезення військових вантажів. Про деталі справи розповіло росЗМІ "Коммерсантъ".

Журналісти видання, з посиланням на власні джерела, повідомили, що кількох керівників БЛМЗ підозрюють у злочині за ст. 201.1 Кримінального кодексу РФ — "зрив державного оборонного замовлення". Завдяки їхнім діям Росія втратила п'ять надсучасних літаків Ил-76МД-90А, тоді як сумарна їхня кількість — всього лише 18.

"Заподіяна істотна шкода інтересам держави в особі Міноборони Росії", — ідеться у матеріалах слідства, вказало видання.

Як з'ясувалось, підприємство у 2017-2022 рр. купувало підшипники невідомого походження, щоб встановити їх на колеса КТ199 літака Ил-76МД-90А. Щоб приховати це, фігуранти підробили технічну документацію. Зокрема, у документах вказували, начебто "ліві" вироби надійшли з ВАТ "Самарський підшипниковий завод" і їхня якість підтверджена Міноборони РФ, розповіли журналісти.

Видання "Важные истории" додало деякі деталі щодо махінацій російських виробників. У дописі в Telegram-каналі видання уточнили, що колеса з "лівими" підшипниками мали надійти на підприємство "Авиастар". Це підприємство у 2012 році уклало угоду з Міноборони РФ, згідно з якою зобов'язувалось випустити 39 Ил-76МД-90А. Вартість кожного — 3,6 млрд руб. Рік, до якого мала бути виконана угода — 2018 рік. Згодом умови змінили, оскільки їх не змогли виконати. Згідно з оновленою угодою, перша партія модернізованих літаків,13 шт., надійшли ЗС РФ до 2021 року, інша частина, 12 шт. — до 2028 року.

Ил-76МД-90А — глибоко модернізований літак Ил-76, розповіли у росЗМІ. Літак отримав полегшені крила, новий двигун виробництва "ОДК Пермские моторы", оновлену систему навігації та підсилені шасі.

Тим часом на порталі ORYX-аналітиків можна дізнатись, скільки літаків Ил-76 втратили ЗС РФ протягом війни. Станом на початок вторгнення таких літаків сумарно було 130, зруйновано — шість од.

Зазначимо, Фокус розповідав про російський Ил-76, який розвалився під час злету на аеродромі "Северный" у березні 2024 року. На борту було 14 членів екіпажу — усі загинули. Причина падіння — начебто загоряння двигуна, написали росЗМІ.

Нагадуємо, 18 липня військовий аналітик повідомив, скільки "живих" бортів є у ЗС РФ. У червні у Telegram-каналі "СтратКом ЗСУ" опублікували карту знищення російської авіації з перші місяці 2024 року.