Влияли на российский ОПК: немецкая компания продавала инструменты представителям ФСБ, — СМИ

По данным журналистов, в период с февраля 2022 по июнь 2023 года немцы продали россиянам инструментов на сумму в 860 тысяч долларов. До сентября сотрудничество временно прекратилось и возобновилось уже с другой компанией, которую связывают со спецслужбами РФ.

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Компания из Германии Heller Tools, несмотря на международные санкции, продолжила сотрудничество с россиянами. Компаниям, которых связывают с тайной сетью контрабанды ФСБ, продали инструменты. Об этом говорится в материале The Financial Times.

По данным журналистов, общая сумма сделки составила 1,2 миллиона долларов и среди товаров были сверла и другие инструменты, которыми занимается Heller Tools. Покупателями оказались компании, которые связаны с контрабандной операцией "Серния".

В материале далее напомнили, что эта сеть была создана под руководством российских спецслужб для обхода европейских и американских санкций для того, чтобы получать оборудование для ОПК ВС РФ. В Министерстве юстиции США, пишут журналисты, уже подтверждали это.

Документы, которые попали в руки The Financial Times, свидетельствуют о том, что немецкая компания задекларировала продажу товаров на сумму в 860 тысяч долларов представителям корпорации "Торговый дом Трейдтулс", которые расположены в Москве и связаны с сетью "Серния". Произошла сделка между началом полномасштабной войны в Украине и июнем 2023 года.

После этого периода поставки прекратились и произошло это после обращения журналистов FT к немцам с вопросами.

Уже в сентябре Heller Tools начала продавать товары другой российской фирме — "Тирекс". Ее основал в июне того же года мужчина, который работал в "Трейдтулс". Тогда россияне приобрели товаров на сумму в 300 тысяч долларов.

"При экспорте в страны мы обычно проверяем, есть ли клиенты в санкционных списках или ведут ли они себя в соответствии с законом", — сказал Геннинг Ворринк, исполнительный директор Heller в комментарии журналистам.

В FT добавили, что строительные инструменты были внесены в санкционные списки ЕС в декабре 2023 года за сотрудничество с РФ. Связано это с тем, что они могут способствовать "увеличению промышленного потенциала России".

В 2022 году Министерство юстиции США предъявило обвинения пяти лицам, связанным с "Сернией". Среди них оказался подозреваемый полковник российской ФСБ Вадим Конощенок. Его задержали эстонские пограничники, когда тот пытался сбежать в РФ.

Напомним, 9 июля сообщалось, что Россия не способна перейти на китайский юань из-за санкций Запада, о чем написали в Bloomberg. Компании, продолжающие бизнес с РФ, сталкиваются с американским давлением. Угроза вторичных санкций, как отмечают в СМИ, является мощным сдерживающим фактором для некоторых крупнейших институтов Китая при работе с российскими контрагентами.