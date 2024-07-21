Впливали на російський ОПК: німецька компанія продавала інструменти представникам ФСБ, — ЗМІ

За даними журналістів, у період з лютого 2022 по червень 2023 року німці продали росіянам інструментів на суму в 860 тисяч доларів. До вересня співпраця тимчасово припинилася і відновилася вже з іншою компанією, яку пов'язують зі спецслужбами РФ.

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Компанія з Німеччини Heller Tools, незважаючи на міжнародні санкції, продовжила співпрацю з росіянами. Компаніям, яких пов'язують із таємною мережею контрабанди ФСБ, продали інструменти. Про це йдеться в матеріалі The Financial Times.

За даними журналістів, загальна сума угоди становила 1,2 мільйона доларів і серед товарів були свердла та інші інструменти, якими займається Heller Tools. Покупцями виявилися компанії, які пов'язані з контрабандною операцією "Сернія".

У матеріалі далі нагадали, що ця мережа була створена під керівництвом російських спецслужб для обходу європейських і американських санкцій для того, щоб отримувати обладнання для ОПК ЗС РФ. У Міністерстві юстиції США, пишуть журналісти, уже підтверджували це.

Документи, які потрапили до рук The Financial Times, свідчать про те, що німецька компанія задекларувала продаж товарів на суму в 860 тисяч доларів представникам корпорації "Торговий дім Трейдтулс", що розташовані в Москві та пов'язані з мережею "Сернія". Сталася угода між початком повномасштабної війни в Україні та червнем 2023 року.

Після цього періоду поставки припинилися і сталося це після звернення журналістів FT до німців із запитаннями.

Уже у вересні Heller Tools почала продавати товари іншій російській фірмі — "Тірекс". Її заснував у червні того ж року чоловік, який працював у "Трейдтулс". Тоді росіяни придбали товарів на суму в 300 тисяч доларів.

"Під час експорту в країни ми зазвичай перевіряємо, чи є клієнти в санкційних списках, чи поводяться вони відповідно до закону", — сказав Геннінг Воррінк, виконавчий директор Heller у коментарі журналістам.

У FT додали, що будівельні інструменти були внесені до санкційних списків ЄС у грудні 2023 року за співпрацю з РФ. Пов'язано це з тим, що вони можуть сприяти "збільшенню промислового потенціалу Росії".

У 2022 році Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення п'ятьом особам, пов'язаним із "Сернією". Серед них виявився підозрюваний полковник російської ФСБ Вадим Конощенок. Його затримали естонські прикордонники, коли той намагався втекти до РФ.

Нагадаємо, 9 липня повідомлялося, що Росія не здатна перейти на китайський юань через санкції Заходу, про що написали в Bloomberg. Компанії, які продовжують бізнес із РФ, стикаються з американським тиском. Загроза вторинних санкцій, як зазначають у ЗМІ, є потужним стримувальним фактором для деяких найбільших інститутів Китаю під час роботи з російськими контрагентами.