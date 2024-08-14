"Развлекаться неуместно": в Липецкой области запретили концерты и большие празднования

Российские власти сделали исключение для мероприятий, которые направлены на пропаганду семейных ценностей — их можно будет проводить, но до 20:00.

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В Липецкой области РФ запретили проводить празднования, концерты и любые другие развлекательные мероприятия, однако сделали некоторые исключения. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Думаю, все понимают, что веселиться сейчас неуместно. Поэтому все массовые мероприятия развлекательной или развлекательной направленности рекомендовано не проводить до особого распоряжения всем организациям Липецкой области", — написал Артамонов.

Он отметил, что ставить на паузу всю жизнь в регионе нельзя, но нужно ее скорректировать в соответствии с "сегодняшними событиями".

"Приняли совместное решение, что культурно-просветительские, спортивные или направленные на пропаганду семейных ценностей мероприятия без ярко выраженной развлекательной части, например концерты, проводить в регионе будем", — подчеркнул Артамонов.

Однако он также уточнил, что даже эти разрешенные мероприятия должны будут завершаться в 20:00 и проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

пост Артамонова Фото: Скриншот

Напомним, в ночь на 9 августа украинские дальнобойные дроны типа "Лютый" ударили по авиабазе РФ в городе Липецк. В регионе вводили режим чрезвычайной ситуации, а жителей четырех населенных пунктов региона эвакуировали.

17 июня дроны атаковали Липецкий тракторный завод.