"Розважатись недоречно": в Липецькій області заборонили концерти та великі святкування

Російська влада зробила виняток для заходів, які спрямовані на пропаганду сімейних цінностей — їх можна буде проводити, але до 20:00.

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У Липецькій області РФ заборонили проводити святкування, концерти та будь-які інші розважальні заходи, проте зробили деякі винятки. Про це повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

"Думаю, всі розуміють, що веселитися зараз недоречно. Тому всі масові заходи розважальної або розважальної спрямованості рекомендовано не проводити до особливого розпорядження всім організаціям Липецької області", — написав Артамонов.

Він зазначив, що ставити на паузу все життя в регіоні не можна, але потрібно його скоригувати відповідно до "сьогоднішніх подій".

"Ухвалили спільне рішення, що культурно-просвітницькі, спортивні або спрямовані на пропаганду сімейних цінностей заходи без яскраво вираженої розважальної частини, як-от концерти, проводити в регіоні будемо", — наголосив Артамонов.

Проте він також уточнив, що навіть ці дозволені заходи повинні будуть завершуватись о 20:00 та проводитись з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.

пост Артамонова Фото: Скриншот

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня українські далекобійні дрони типу "Лютий" вдарили по авіабазі РФ у місті Липецьк. В регіоні вводили режим надзвичайної ситуації, а мешканців чотирьох населених пунктів регіону евакуйовували.

17 червня дрони атакували Липецький тракторний завод.