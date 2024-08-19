"Хлопки и пламя": в Башкирии загорелся химзавод по выпуску авиационного бензина (фото, видео)

После взрыва и возгорания на газопроводе химзавода в Башкирии есть трое пострадавших россиян, заявили местные власти. Все трое — в тяжелом состоянии с ожогами и находятся в больнице.

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В Башкортостане в РФ произошел пожар на "Стерлитамакском нефтехимическом заводе" (СНХЗ). Местные жители сначала услышали "хлопки", потом увидели столб черного дыма. Официальная причина чрезвычайного происшествия, как подозревают в Следственном комитете РФ — несоблюдение правил техники безопасности, а не прилет. О последствиях инцидента на заводе по переработке нефти рассказали в Telegram-канале МЧС России.

Первое сообщение о возгорании городе Стерлитамак появилось в сети около 10:23 19 августа — об этом написало росСМИ Baza. Спасатели подтвердили ЧП и заявили, что произошла разгерметизация газопровода, который идет к местному нефтехимическому заводу. На место событий отправилась машина пожарных, с огнем борются 20 человек. Также стало известно о пострадавших: трое россиян оказались в больнице, уверяет ведомство. Минздрав республики заявил, что пострадавшие получили ожоги: у двоих — тяжелой степени, у третьего — особо тяжелые.

Взрыв в РФ — пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Башкирии 19 августа Фото: МЧС России

В Следственном комитете РФ отреагировали на чрезвычайное происшествие в Башкортостане в РФ. Пресс-служба ведомства сообщила ТАСС, что открыли уголовное производство по факту инцидента. Подозревают, что причина возгорания — "нарушение требований техники безопасности". Между тем в Минобороны РФ утром 19 августа отчитывались о двух атаках дронов. Первая атака состоялась ночью и устройства летели через Белгородскую и Курскую области. Как заявили россияне, средствам ПВО удалось сбить четыре БПЛА самолетного типа.

Взрыв в РФ — детали взрыва на химзаводе в Башкирии

В соцсети можно увидеть момент возгорания на газопроводе. На видео видно, как в какой-то момент вспыхивает пространство вокруг труб и появляется огненный факел.

Тем временем Telegram-канал башкирского СМИ Mkset пообщался с горожанами и узнал детали относительно инцидента. Неназванный местный житель сообщил, что вспыхнуло около 11:30 по местному времени (9:30 по Киеву). Перед этим он слышал "хлопок", а после него — столб черного дыма. OSINT-аналитики исследовали кадры с места событий и установили координаты — это точка 53.68038, 55.94663.

АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" — предприятие, выпускающее каучук, высокооктановые добавки в топливо и авиационный бензин Avgas-100LL и Б-91/115. Завод входит в группу компаний "Росхим", которая не находится в санкционном списке США, Великобритании, ЕС и других партнеров Украины. Расстояние от территории предприятия до Украины — около 1 400 км. При этом, если бы запустили дрон, то ему бы пришлось пролететь над пятью областями РФ — начиная с Белгородской и заканчивая Оренбургской областью.

Взрыв в РФ — какое расстояние от Украины до Стерлитамакска

Отметим, предыдущий инцидент в РФ произошел в Ростовской области 13 июля. РосСМИ сообщили, будто украинские беспилотники попали в базу горючего: на месте попадания вспыхнул пожар, для тушения которого приехал социальный поезд МЧС. Между тем местные власти заявили, что площадь возгорания — всего лишь 200 кв. м и пострадавших нет.

Напоминаем, 15 августа состоялся удар по российскому аэродрому "Саваслейка", с которого взлетают самолеты с ракетами "Кинжал". Тогда же произошел самый масштабный налет дронов ВСУ, заявили в росСМИ: особенно громко было в Воронежской области.