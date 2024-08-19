"Хлопки і полум'я": в Башкирії загорівся хімзавод з випуску авіаційного бензину (фото, відео)

Після вибуху та займання на газопроводі хімзаводу у Башкирії є троє постраждалих росіян, заявила місцева влада. Усі троє — у важкому стані з опіками і перебувають у лікарні.

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У Башкортостані у РФ сталась пожежа на "Стерлітамацькому нафтохімічному заводі" (СНХЗ). Місцеві жителі спершу почули "хлопки", потім побачили стовп чорного диму. Офіційна причина надзвичайної події, як підозрюють у Слідчому комітеті РФ — недотримання правил техніки безпеки, а не приліт. Про наслідки інцидент на заводі з переробки нафти розповіли в Telegram-каналі МНС Росії.

Перше повідомлення про займання місті Стерлітамак з'явилось у мережі близько 10:23 19 серпня — про це написало росЗМІ Baza. Рятувальники підтвердили НП і заявили, що сталась розгерметизація газопроводу, який іде до місцевого нафтохімічного заводу. На місце подій вирушила машина пожежників, з вогнем борються 20 осіб. Також стало відомо про постраждалих: троє росіян опинились у лікарні, запевняє відомство. Мінохоронздоров'я республіки заявило, що постраждалі отримали опіки: у двох — тяжкого ступеня, у третього — особливо важкі.

Вибух у РФ - пожежа на нафтопереробному заводі у Башкирії 19 серпня Фото: МНС Росії

У Слідчому комітеті РФ відреагували на надзвичайну подію у Башкортостані у РФ. Пресслужба відомства повідомила ТАСС, що відкрили кримінальне провадження за фактом інциденту. Підозрюють, що причина займання — "порушення вимог техніки безпеки". Тим часом в Міноборони РФ зранку 19 серпня звітували про дві атаки дронів. Перша атака відбулась вночі і пристрої летіли через Бєлгородську та Курську області. Як заявили росіяни, засобам ППО вдалось збити чотири БПЛА літакового типу.

Вибух у РФ — деталі вибуху на хімзаводі в Башкирії

У соцмережі можна побачити момент займання на газопроводі. На відео видно, як у якусь мить спалахує простір навколо труб і з'являється вогняний факел.

Тим часом Telegram-канал башкирського ЗМІ Mkset поспілкувався з городянами і дізнався деталі щодо інциденту. Неназваний місцевий житель повідомив, що спалахнуло близько 11:30 за місцевим часом (9:30 за Києво). Перед цим він чув "хлопок", а після нього — стовп чорного диму. OSINT-аналітики дослідили кадри з місця подій і встановили координати — це точка 53.68038, 55.94663.

АТ "Стерлітамацький нафтохімічний завод" — підприємство, яке випускає каучук, високооктанові добавки у пальне та авіаційний бензин Avgas-100LL та Б-91/115. Завод входить до групи компаній "Росхим", яка не перебуває у санкційному списку США, Великої Британії, ЄС та інших партнерів України. Відстань від території підприємства до України — близько 1 400 км. При цьому, якби запустили дрон, то йому б довелось пролетіти над п'ятьма областями РФ — починаючи з Бєлгородської і закінчуючи Оренбурзькою областями.

Вибух у РФ - яка відстань від України до Стерлитамакська

Зазначимо, попередній інцидент у РФ відбувся в Ростовській області 13 липня. РосЗМІ повідомили, начебто українські безпілотники поцілили у базу пального: на місці влучання спалахнула пожежа, для гасіння якого приїхав соціальний поїзд МНС. Тим часом місцева влада заявила, що площа займання — всього лише 200 кв. м і постраждалих немає.

Нагадуємо, 15 серпня відбувся удар по російському аеродрому "Саваслейка", з якого злітають літаки з ракетами "Кинджал". Тоді ж стався наймасштабніший наліт дронів ЗСУ, заявили у росЗМІ: особливо гучно було у Воронезькій області.