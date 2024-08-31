Суд Бразилии заблокировал сеть Х и установил штрафы за ее использование

Как говорится в постановлении суда, ограничения будут действовать, пока администрация Х не выполнит другие судебные постановления по уплате штрафов и назначении законного представителя соцсети в Бразилии.

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Верховный суд Бразилии постановил немедленно приостановить работу сети Х и ввести штрафы за использование этой соцсети через VPN на территории Бразилии. Об этом пишет Reuters.

В постановлении судья Александр де Мораес указал, что ограничения будут действовать, пока администрация Х не выполнит другие судебные постановления:

уплата штрафов в размере 18,5 млн реалов (3,28 млн долларов США) из-за отказа соцсети удалять аккаунты, которые, по мнению суда, распространяли ложную информацию;

назначение законного представителя соцсети в Бразилии.

Для того, чтобы избежать использования VPN, лица или компании, которые будут пытаться сохранить доступ к соцсети, могут быть оштрафованы на 50 тысяч реалов в день (около 8840 долларов США), указано в постановлении суда.

Кроме того, как пишет BBC, сеть Х, которой владеет известный миллиардер Илон Маск, перестанет работать в Бразилии в ближайшие 24 часа. Постановление суда должны выполнить местные интернет-провайдеры.

Кроме того, решение касается компаний Apple и Google. Они должны убрать соцсеть Х из своих сервисов для загрузки приложений в течение пяти дней.

Напомним, 29 августа ракета Falcon 9 компании Илона Маска загорелась во время посадки.

19 августа глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поблагодарил американского миллиардера Илона Маска за Starlink.