Суд Бразилії заблокував мережу Х та встановив штрафи за її використання

Як йдеться в ухвалі суду, обмеження будуть чинними, доки адміністрація Х не виконає інші судові постанови по сплаті штрафів та призначенні законного представника соцмережі у Бразилії.

Related video

Верховний суд Бразилії постановив негайно призупинити роботу мережі Х та запровадити штрафи за використання цієї соцмережі через VPN на території Бразилії. Про це пише Reuters.

У постанові суддя Олександр де Мораес вказав, що обмеження будуть чинними, доки адміністрація Х не виконає інші судові постанови:

сплата штрафів у розмірі 18,5 млн реалів (3,28 млн доларів США) через відмову соцмережі видаляти акаунти, які, на думку суду, поширювали неправдиву інформацію;

призначення законного представника соцмережі у Бразилії.

Для того, щоб уникнути використання VPN, особи або компанії, які намагатимуться зберегти доступ до соцмережі, можуть бути оштрафовані на 50 тисяч реалів на день (близько 8840 доларів США), зазначено в ухвалі суду.

Крім того, як пише BBC, мережа Х, якою володіє відомий мільярдер Ілон Маск, перестане працювати у Бразилії в найближчі 24 години. Постанову суду мають виконати місцеві інтернет-провайдери.

Крім того, рішення стосується компаній Apple та Google. Вони повинні прибрати соцмережу Х зі своїх сервісів для завантаження додатків протягом п'яти днів.

Нагадаємо, 29 серпня ракета Falcon 9 компанії Ілона Маска загорілася під час посадки.

19 серпня голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров подякував американському мільярдерові Ілону Маску за Starlink.