150 бойцов терробороны до сих пор ищут "Шахед", который залетел в Польшу 26 августа

Поиски дрона продолжат во вторник. Военные не исключают, что объект мог не упасть в Польше, а пролетел дальше или повернул назад.

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Вечером в понедельник, 2 сентября, завершился восьмой день поисков неопознанного воздушного объекта, прилетевшего в Польшу 26 августа во время российской массированной атаки на Украину и пропавшего с радаров в гмине Тышовце (Любельское воеводство). Об этом пишет RMF24.

В Оперативном командовании вооруженных сил РП сообщили, что в понедельник около 150 солдат Сил территориальной обороны безрезультатно искали объект в районе к востоку от города Комарув-Осада Замосцкого уезда. Командующий генерал Мацей Клиш принял решение продолжить наземные поиски во вторник.

Обстрел Украины 26 августа — поиск "шахеда" продолжается

В минувший понедельник, 26 августа, на территории Польши в 6:43 предположительно беспилотный летательный аппарат, который пролетел вблизи украинского города Червоноград, исчез с радаров в коммуне Тышовце, к югу от Грубешува. Анализ траектории полета, скорости и высоты, на которой двигался объект, позволяет предположить, что это был беспилотный аппарат типа "Шахед", который россияне используют при ударах по Украине. С прошлого понедельника солдаты 19-й бригады территориальной обороны и 2-й Люблинской бригады территориальной обороны при поддержке конных подразделений и беспилотных летательных аппаратов проверяют районы Томашувского, Грубешувского и Замосцкого уездов.

Также район вероятного падения объекта был полностью обследован с помощью военных вертолетов, и поиски с их использованием сейчас приостановлены. Однако наземные поиски объекта решено продолжать, как минимум, до 2 сентября.

Военные не исключают, что объект мог не упасть в Польше, а пролететь дальше или повернуть назад, однако радиолокационные системы не смогли это заметить.

Напомним, во время атаки на Украину российский беспилотник залетел на территорию Польши со стороны Львовской области и исчез с радаров после того, как пролетел на 25 км вглубь страны. Утверждается, что сбить БПЛА помешали погодные условия.