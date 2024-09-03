150 бійців тероборони досі шукають "Шахед", який залетів до Польщі 26 серпня

Пошуки дрона продовжать у вівторок. Військові не виключають, що об'єкт міг не впасти в Польщі, а пролетів далі або повернув назад.

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Увечері в понеділок, 2 вересня, завершився восьмий день пошуків невпізнаного повітряного об'єкта, який прилетів до Польщі 26 серпня під час російської масованої атаки на Україну та пропав з радарів у гміні Тишовце (Любельське воєводство). Про це пише RMF24.

В Оперативному командуванні збройних сил РП повідомили, що в понеділок близько 150 солдатів Сил територіальної оборони безрезультатно шукали об'єкт у районі на схід від міста Комарув-Осада Заморозького повіту. Командувач генерал Мацей Кліш ухвалив рішення продовжити наземні пошуки у вівторок.

Обстріл України 26 серпня — пошук "шахеда" триває

Минулого понеділка, 26 серпня, на території Польщі о 6:43, ймовірно, безпілотний літальний апарат, що пролетів поблизу українського міста Червоноград, зник з радарів у комуні Тишовце, на південь від Грубешува. Аналіз траєкторії польоту, швидкості та висоти, на якій рухався об'єкт, дає змогу припустити, що це був безпілотний апарат типу "Шахед", який росіяни використовують під час ударів по Україні. З минулого понеділка солдати 19-ї бригади територіальної оборони та 2-ї Люблінської бригади територіальної оборони за підтримки кінних підрозділів і безпілотних літальних апаратів перевіряють райони Томашувського, Грубешувського та Замоського повітів.

Також район імовірного падіння об'єкта було повністю обстежено за допомогою військових вертольотів, і пошуки з їхнім використанням наразі припинено. Однак наземні пошуки об'єкта вирішено продовжувати, як мінімум, до 2 вересня.

Військові не виключають, що об'єкт міг не впасти в Польщі, а пролетіти далі або повернути назад, проте радіолокаційні системи не змогли це помітити.

Нагадаємо, під час атаки на Україну російський безпілотник залетів на територію Польщі з боку Львівської області та зник з радарів після того, як пролетів на 25 км углиб країни. Стверджується, що збити БПЛА завадили погодні умови.