В США произошла масштабная стрельба в школе: есть жертвы (фото, видео)

Инцидент произошел в штате Джорджия. Мальчик стрелял из самой популярной в США винтовке AR. Именно из такого оружия было совершено покушение на Дональда Трампа.

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Двое 14-летних учеников и двое учителей убиты в средней школе Апалачи в Джорджии. Еще девять человек получили ранения. Стрелял 14-летний подросток, его жертвами стали его же одноклассники. О мотивах юноши не сообщается. Примечательно, но стрелял он из популярнейшей в США винтовки AR. Именно из такой стреляли в Дональда Трампа. И ее считают негласным символом Америки защитники второй поправки Конституции США, которая защищает право на ношение оружия. Об этом пишет Reuters.

Подозреваемый, которого в прошлом году допрашивали сотрудники правоохранительных органов в связи с угрозами в Интернете о совершении стрельбы в школе, был взят под стражу вскоре после стрельбы в средней школе Апалачи в Уиндере, штат Джорджия, сообщили следователи.

Как сообщил на пресс-конференции Крис Хоузи, директор Бюро расследований Джорджии, его опознали как 14-летнего Кольта Грея, и его будут судить как взрослого.

Шериф округа Барроу Джад Смит сообщил, что вооруженный "оружием типа AR-платформы" или полуавтоматической винтовкой подросток был быстро задержан приписанными к школе помощниками шерифа.

После ареста подозреваемый общался со следователями, которые полагают, что он действовал в одиночку, однако они отказались сообщить, знают ли они, что им двигало.

Чиновники опознали погибших как двух 14-летних учеников, Мейсона Шермерхорна и Кристиана Ангуло, и двух учителей, Ричарда Аспинволла, 39 лет, и Кристину Ирими, 53 года. Смит сообщил журналистам, что все девять госпитализированных, как ожидается, выздоровеют.

Видео эвакуации из школы

"То, что произошло сегодня, совершило чистое зло", — сказал Смит.

Позднее Федеральное бюро расследований опубликовало заявление, в котором говорилось, что оно расследовало угрозы в Интернете совершить стрельбу в школе в 2023 году, а местные правоохранительные органы допросили 13-летнего подростка и его отца в соседнем округе Джексон. В заявлении не была указана личность подростка, но официальные лица Джорджии заявили, что заявление было связано с задержанным субъектом.

"Отец заявил, что у него дома есть охотничьи ружья, но у субъекта не было к ним неконтролируемого доступа. Субъект отрицал, что угрожал в Интернете. Округ Джексон оповестил местные школы о необходимости дальнейшего наблюдения за субъектом", — заявили в ФБР.

Стрельба возобновила общенациональные дебаты о контроле над оружием и вызвала волну горя, которая последовала за этим в стране, где подобные вспышки происходят с определенной регулярностью.

Погибшие в школе Апалачи Фото: CNN

Белый дом в своем заявлении сообщил, что президент Джо Байден был проинформирован о стрельбе, "и его администрация продолжит координировать действия с федеральными, государственными и местными властями по мере поступления дополнительной информации".

Дональд Трамп также высказался, заявив, что стрельбу устроил "больной монстр".

Стрельба в Апалачи стала первой "спланированной школьной атакой" с начала нового учебного года, сказал Дэвид Ридман, который управляет базой данных школьных убийств K-12. Учащиеся Апалачи вернулись в школу в прошлом месяце; многие другие ученики в США возвращаются на этой неделе.

За последние два десятилетия в США произошли сотни случаев стрельбы в школах и колледжах, самый смертоносный из которых произошел в 2007 году в Вирджинском политехническом институте и унес жизни более 30 человек. Эта бойня обострила ожесточенные дебаты по поводу законов об оружии и Второй поправки к Конституции США, которая закрепляет право "хранить и носить оружие".

Напомним, Фокус писал о винтовке AR-15, из которой стреляли в Дональда Трампа. Они нравятся любителям оружия своей простотой, "угрожающим" видом и ценой. С винтовками AR-15 позируют консервативные политики, их разыгрывают в лотерею и митингующие приносят их на демонстрации. Консерваторы даже хотели объявить эту винтовку "национальным оружием США".