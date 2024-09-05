У США сталася масштабна стрілянина в школі: є жертви (фото, відео)

Інцидент стався у штаті Джорджія. Хлопчик стріляв із найпопулярнішої у США гвинтівки AR. Саме з такої зброї було скоєно замах на Дональда Трампа.

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Двох 14-річних учнів і двох учителів убито в середній школі Апалачі в Джорджії. Ще дев'ять осіб дістали поранення. Стріляв 14-річний підліток, його жертвами стали його ж однокласники. Про мотиви юнака не повідомляють. Примітно, але стріляв він із найпопулярнішої у США гвинтівки AR. Саме з такої стріляли в Дональда Трампа. І її вважають негласним символом Америки захисники другої поправки Конституції США, яка захищає право на носіння зброї. Про це пише Reuters.

Підозрюваного, якого торік допитували співробітники правоохоронних органів у зв'язку з погрозами в Інтернеті щодо вчинення стрілянини в школі, було взято під варту незабаром після стрілянини в середній школі Апалачі у Віндері, штат Джорджія, повідомили слідчі.

Як повідомив на пресконференції Кріс Хоузі, директор Бюро розслідувань Джорджії, його впізнали як 14-річного Кольта Грея, і його судитимуть як дорослого.

Шериф округу Барроу Джад Сміт повідомив, що озброєний "зброєю типу AR-платформи" або напівавтоматичною гвинтівкою підліток був швидко затриманий приписаними до школи помічниками шерифа.

Після арешту підозрюваний спілкувався зі слідчими, які вважають, що він діяв наодинці, проте вони відмовилися повідомити, чи знають вони, що ним рухало.

Чиновники впізнали загиблих як двох 14-річних учнів, Мейсона Шермерхорна і Крістіана Ангуло, і двох вчителів, Річарда Аспінволла, 39 років, і Крістіну Ірімі, 53 роки. Сміт повідомив журналістам, що всі дев'ять госпіталізованих, як очікується, одужають.

Відео евакуації зі школи

"Те, що сталося сьогодні, вчинило чисте зло", — сказав Сміт.

Пізніше Федеральне бюро розслідувань опублікувало заяву, в якій йшлося про те, що воно розслідувало погрози в Інтернеті здійснити стрілянину в школі у 2023 році, а місцеві правоохоронні органи допитали 13-річного підлітка і його батька в сусідньому окрузі Джексон. У заяві не було вказано особу підлітка, але офіційні особи Джорджії заявили, що заява була пов'язана із затриманим суб'єктом.

"Батько заявив, що у нього вдома є мисливські рушниці, але у суб'єкта не було до них неконтрольованого доступу. Суб'єкт заперечував, що погрожував в Інтернеті. Округ Джексон сповістив місцеві школи про необхідність подальшого спостереження за суб'єктом", — заявили у ФБР.

Стрілянина відновила загальнонаціональні дебати про контроль над зброєю та спричинила хвилю горя, що послідувала за цим у країні, де подібні спалахи відбуваються з певною регулярністю.

Загиблі в школі Апалачі Фото: CNN

Білий дім у своїй заяві повідомив, що президент Джо Байден був проінформований про стрілянину, "і його адміністрація і далі координуватиме дії з федеральною, державною та місцевою владою в міру надходження додаткової інформації".

Дональд Трамп також висловився, заявивши, що стрілянину влаштував "хворий монстр".

Стрілянина в Апалачі стала першою "спланованою шкільною атакою" з початку нового навчального року, сказав Девід Рідман, який керує базою даних шкільних убивств K-12. Учні Апалачі повернулися до школи минулого місяця; багато інших учнів у США повертаються цього тижня.

За останні два десятиліття у США сталися сотні випадків стрілянини у школах і коледжах, найсмертоносніший з яких стався 2007 року у Вірджинському політехнічному інституті та забрав життя понад 30 осіб. Ця бійня загострила запеклі дебати з приводу законів про зброю і Другої поправки до Конституції США, яка закріплює право "зберігати і носити зброю".

Нагадаємо, Фокус писав про гвинтівку AR-15, з якої стріляли в Дональда Трампа. Вони подобаються любителям зброї своєю простотою, "загрозливим" виглядом і ціною. З гвинтівками AR-15 позують консервативні політики, їх розігрують у лотерею і мітингувальники приносять їх на демонстрації. Консерватори навіть хотіли оголосити цю гвинтівку "національною зброєю США".