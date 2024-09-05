Расширение влияния: Китай предлагает Африке 51 млрд долларов и миллион рабочих мест

Си Цзиньпин готов активизировать сотрудничество с Африкой и вкладывать в нее огромные деньги. Но внимания КНР не получит Королевство Эсватини, которое поддерживает связи с Тайванем.

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Китай хочет вкладывать в Африку деньги. Причем это касается почти всей Африки. Об этом Си Цзиньпин заявил делегатам из более чем 50 африканских стран, собравшимся в Пекине на трехгодичном саммите Форума по сотрудничеству между Китаем и Африкой. Об этом пишет Reuters.

Си Цзиньпин пообещал усилить поддержку Китая обремененной долгами Африке, выделив финансирование в размере почти 51 миллиарда долларов в течение трех лет, поддержав больше инфраструктурных проектов и создав не менее 1 миллиона рабочих мест.

Китай готов активизировать сотрудничество с Африкой в ​​сфере промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, торговли и инвестиций, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин Фото: Getty Images

"На Китай и Африку приходится треть населения мира. Без нашей модернизации не будет глобальной модернизации", — сообщил Си.

Китай, крупнейший в мире двусторонний кредитор, пообещал реализовать в три раза больше инфраструктурных проектов в богатой ресурсами Африке, несмотря на то, что Си Цзиньпин открыто отдает предпочтение "маленьким и красивым" схемам, основанным на продаже передовых и экологически чистых технологий, в которые китайские компании вложили значительные средства.

Китайский лидер выделил 360 миллиардов юаней (50,70 миллиардов долларов США) в виде финансовой помощи в течение трех лет, но уточнил, что 210 миллиард юаней будет выделен через кредитные линии и часть в виде новых инвестиций со стороны китайских компаний.

Меньшие суммы будут предоставлены в рамках военной помощи и других проектов.

На саммите Китай-Африка в Дакаре в 2021 году Китай пообещал не менее 10 миллиардов долларов инвестиций и столько же кредитных линий. На этот раз финансовая помощь будет в юанях, что, по-видимому, является попыткой дальнейшей интернационализации китайского юаня.

Си Цзиньпин и Сирил Рамафоса, президент ЮАР Фото: Twitter

После церемонии открытия делегаты приняли Пекинскую декларацию о построении "общего будущего в новую эпоху", а также Пекинский план действий на 2025–2027 годы, сообщили китайские государственные СМИ.

Си Цзиньпин также призвал к созданию сети сухопутных и морских сообщений между Китаем и Африкой и скоординированному развитию, настоятельно призвав китайских подрядчиков вернуться на континент теперь, когда ограничения, введенные из-за COVID-19 и мешавшие реализации проектов, были сняты.

В своей речи он не упомянул о долгах, несмотря на то, что Пекин является крупнейшим двусторонним кредитором многих африканских государств, но План действий включал условия отсрочки погашения и призывал к созданию африканского рейтингового агентства.

Африканские кредитные соглашения различаются от страны к стране. Государства Персидского залива, такие как Саудовская Аравия давали кредиты. А такие как Кения, имеют много кредиторов, включая европейские страны. Существуют также долги перед многосторонними организациями, такими как Всемирный банк и частные держатели облигаций.

Форум намечает трехлетнюю программу для Китая и всех африканских государств, за исключением маленького королевства Эсватини (бывшее Королевство Свазиленд) в Южной Африке, которое сохраняет связи с Тайванем.

Си Цзиньпин заявил, что в дополнение к 30 проектам по созданию инфраструктурных связей Китай готов запустить 30 проектов в области чистой энергии в Африке, предложив сотрудничество в области ядерных технологий и решение проблемы дефицита электроэнергии, который задерживает усилия по индустриализации.

Однако на форуме 2021 года в Дакаре он не подтвердил своего обещания азиатскому гиганту закупить африканские товары на сумму 300 миллиардов долларов, пообещав лишь в одностороннем порядке расширить доступ на рынок, что, скорей всего, невыполнимо, из-за правил Пекина по санитарной проверке предприятий.

Напомним, по крайней мере в трех государствах Африки — Мали, Буркина-Фасо и Нигере сильно влияние России. Ранее тамошним хунтам помогали наемники ЧВК "Вагнер", теперь – "Африканский корпус". Теперь, когда Пекин выложил карты на стол, неясно, какая сфера влияния останется за РФ.