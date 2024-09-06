Дуров раскритиковал власти Франции за арест, но анонсировал борьбу со злоупотреблениями в Telegram

По словам Павла Дурова, обвинять руководителя компании в преступлениях, которые совершили третьи лица — это практика предыдущей эпохи. Дуров пояснил, что резкое увеличение количества пользователей Telegram до 950 миллионов вызвало проблемы, которые облегчили злоупотребление этим мессенджером для злоумышленников.

Related video

Основатель Telegram Павел Дуров лично помогал создавать горячую линию для борьбы с угрозой терроризма во Франции. Об этом написал сам Дуров, а также анонсировал борьбу со злоупотреблениями в своем мессенджере.

"Французские власти имели множество способов связаться со мной, чтобы попросить о помощи. Как гражданин Франции, я был частым гостем во французском консульстве в Дубае. Некоторое время назад, когда меня попросили, я лично помог им создать горячую линию в Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции", — отметил Дуров.

Он подчеркнул, что в августе его 4 дня подряд допрашивала полиция в Париже.

"Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, поскольку французские власти не получали ответов от Telegram", — написал Дуров.

Основатель Telegram объяснил, что такое поведение правоохранительных органов Франции "удивило" его, ведь Telegram имеет официального представителя в ЕС, который принимает и отвечает на запросы ЕС, а если эта страна недовольна интернет-сервисом, то может воспользоваться устоявшейся практикой и начать судебный процесс против самого сервиса, а не против его основателя.

"Использование законов эпохи до появления смартфонов для обвинения руководителя компании в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он управляет, является ошибочным подходом. Создавать технологии и так достаточно сложно. Ни один инноватор никогда не будет создавать новые инструменты, если он знает, что может быть лично привлечен к ответственности за потенциальное злоупотребление этими инструментами", — отметил Дуров.

Он напомнил, что из-за несогласованности между внутренними ценностями компании и желаниями правительств Telegram запретили в России и Иране.

"Утверждения некоторых СМИ о том, что Telegram — это какой-то анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности. Мы ежедневно удаляем миллионы вредоносных постов и каналов. Мы публикуем ежедневные отчеты о прозрачности. У нас есть прямые горячие линии с общественными организациями, чтобы быстрее обрабатывать срочные запросы на модерацию", — подчеркнул Дуров.

Он отметил, что резкое увеличение количества пользователей Telegram до 950 миллионов вызвало проблемы, которые облегчили злоупотребление нашей платформой для злоумышленников.

"Именно поэтому я поставил себе цель существенно улучшить ситуацию в этом направлении. Мы уже начали этот процесс внутри компании, и вскоре я поделюсь с вами более подробной информацией о нашем прогрессе. Я надеюсь, что события августа сделают Telegram — и индустрию социальных сетей в целом — безопаснее и сильнее. Еще раз спасибо за вашу любовь и мемы", — подытожил Дуров.

Напомним, вечером 24 августа состоялся арест Павла Дурова во французском аэропорту Ле-Бурже из-за отказа в сотрудничестве в отношении преступлений, к которым привлечен созданный им мессенджер Telegram.

28 августа Павла Дурова освободили под залог в 5 миллионов евро и запретили покидать территорию Франции.