Дуров розкритикував владу Франції за арешт, але анонсував боротьбу зі зловживаннями у Telegram

За словами Павла Дурова, звинувачувати керівника компанії у злочинах, які скоїли треті особи — це практика попередньої епохи. Дуров пояснив, що різке збільшення кількості користувачів Telegram до 950 мільйонів спричинило проблеми, які полегшили зловживання цим месенджером для зловмисників.

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Засновник Telegram Павло Дуров особисто допомагав створювати гарячу лінію для боротьби із загрозою тероризму у Франції. Про це написав сам Дуров, а також анонсував боротьбу зі зловживаннями у своєму месенджері.

"Французька влада мала безліч способів зв'язатися зі мною, щоб попросити про допомогу. Як громадянин Франції, я був частим гостем у французькому консульстві в Дубаї. Деякий час тому, коли мене попросили, я особисто допоміг їм створити гарячу лінію в Telegram для боротьби із загрозою тероризму у Франції", — зазначив Дуров.

Він підкреслив, що у серпні його 4 дні поспіль допитувала поліція у Парижі.

"Мені сказали, що я можу нести особисту відповідальність за незаконне використання Telegram іншими людьми, оскільки французька влада не отримувала відповідей від Telegram", — написав Дуров.

Засновник Telegram пояснив, що така поведінка правоохоронних органів Франції "здивувала" його, адже Telegram має офіційного представника в ЄС, який приймає і відповідає на запити ЄС, а якщо ця країна незадоволена інтернет-сервісом, то може скористатись усталеною практикою та розпочати судовий процес проти самого сервісу, а не проти його засновника.

"Використання законів епохи до появи смартфонів для звинувачення керівника компанії у злочинах, скоєних третіми особами на платформі, якою він керує, є хибним підходом. Створювати технології і так досить складно. Жоден інноватор ніколи не буде створювати нові інструменти, якщо він знає, що може бути особисто притягнутий до відповідальності за потенційне зловживання цими інструментами", — зазначив Дуров.

Він нагадав, що через неузгодженості між внутрішніми цінностями компанії та бажаннями урядів Telegram заборонили у Росії та Ірані.

"Твердження деяких ЗМІ про те, що Telegram — це якийсь анархічний рай, абсолютно не відповідають дійсності. Ми щодня видаляємо мільйони шкідливих постів і каналів. Ми публікуємо щоденні звіти про прозорість. У нас є прямі гарячі лінії з громадськими організаціями, щоб швидше обробляти термінові запити на модерацію", — наголосив Дуров.

Він зазначив, що різке збільшення кількості користувачів Telegram до 950 мільйонів спричинило проблеми, які полегшили зловживання нашою платформою для зловмисників.

"Саме тому я поставив собі за мету суттєво покращити ситуацію в цьому напрямку. Ми вже розпочали цей процес всередині компанії, і незабаром я поділюся з вами більш детальною інформацією про наш прогрес. Я сподіваюся, що події серпня зроблять Telegram — і індустрію соціальних мереж в цілому — безпечнішою та сильнішою. Ще раз дякую за вашу любов і меми", — підсумував Дуров.

Нагадаємо, увечері 24 серпня відбувся арешт Павла Дурова у французькому аеропорту Ле-Бурже через відмову у співпраці щодо злочинів, до яких залучений створений ним месенджер Telegram.

28 серпня Павла Дурова звільнили під заставу в 5 мільйонів євро та заборонили залишати територію Франції.