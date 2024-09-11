Выдвинул ряд условий: Путин хочет посетить в октябре страну НАТО, но боится, — СМИ

Российский президент боится, что его самолет будет уничтожен украинской стороной или системами Альянса, рассказали источники. В связи с этим он хочет, чтобы борт сопровождался истребителями Кремля.

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Президент РФ Владимир Путин намерен в ближайшее время посетить одну из стран НАТО, однако желает, чтобы его самолет сопровождали российские истребители. Связано это со страхом, пишет Middle East Eye.

Речь идет про возможный визит в Турцию. Глава Кремля переживает, что во время полета Украина якобы попытается перехватить его самолет и сделает все, чтобы убить его. При этом окружение Владимира Путина также находится в страхе, ведь Анкара член НАТО.

В связи с этим, как рассказали журналистам источники, Москва потребовала от турецкой стороны посадку российских истребителей на аэродромах страны НАТО. Это и есть причина, по которой визит Владимира Путина постоянно откладывается. Системы Альянса могут воспринять самолеты РФ в качестве враждебных целей.

В то же время инсайдеры говорят, что Турция вряд ли отключит системы защиты НАТО для того, чтобы удовлетворить запрос Кремля и визит в октябре может вновь не состояться, ведь планирование усложнено из-за условий Москвы. Турецкие дипломаты также считают, что запрос россиян крайне необычный.

"Турецкое правительство может прислать истребители для сопровождения глав иностранных государств в качестве жеста. Однако я не могу припомнить ни одного визита, где главы иностранных государств хотели бы взять с собой истребители своей страны", — заявил один из бывших послов.

На этом требования российской стороны не закончились и Владимир Путин хочет, чтобы в случае визита его поселили в правительственном гостевом доме, что является необычным и беспрецедентным случаем. Связано это то, что три крупнейших гостиницы Анкары, среди которых Hilton, Sheraton и JW Marriott, принадлежат США, поэтому якобы опасны для российского лидера.

Напомним, 9 августа Мексика, несмотря на то, что признает юрисдикцию МУС, отказалась арестовать Путина, если тот приедет на инаугурацию нового президента Клаудии Шейнбаум в октябре 2024 года.

3 сентября в Монголии объяснили, почему не арестовали Путина по ордеру МУС во время его официального визита. Улан-Батор импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран — России и Китая. Эти поставки имеют "решающее значение" для страны, рассказал американским журналистам собеседник в правительстве Монголии.