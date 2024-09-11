Висунув низку умов: Путін хоче відвідати в жовтні країну НАТО, але боїться, — ЗМІ

Російський президент боїться, що його літак буде знищений українською стороною або системами Альянсу, розповіли джерела. У зв'язку з цим він хоче, щоб борт супроводжували винищувачі Кремля.

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Президент РФ Володимир Путін має намір найближчим часом відвідати одну з країн НАТО, однак бажає, щоб його літак супроводжували російські винищувачі. Пов'язано це зі страхом, пише Middle East Eye.

Йдеться про можливий візит до Туреччини. Очільник Кремля переживає, що під час польоту Україна нібито спробує перехопити його літак і зробить усе, щоб убити його. При цьому оточення Володимира Путіна також перебуває в страху, адже Анкара член НАТО.

У зв'язку з цим, як розповіли журналістам джерела, Москва зажадала від турецької сторони посадку російських винищувачів на аеродромах країни НАТО. Це і є причина, через яку візит Володимира Путіна постійно відкладається. Системи Альянсу можуть сприйняти літаки РФ як ворожі цілі.

Водночас інсайдери кажуть, що Туреччина навряд чи відключить системи захисту НАТО для того, щоб задовольнити запит Кремля і візит у жовтні може знову не відбутися, адже планування ускладнене через умови Москви. Турецькі дипломати також вважають, що запит росіян вкрай незвичний.

"Турецький уряд може надіслати винищувачі для супроводу глав іноземних держав як жест. Однак я не можу пригадати жодного візиту, де глави іноземних держав хотіли б узяти із собою винищувачі своєї країни", — заявив один із колишніх послів.

На цьому вимоги російської сторони не закінчилися і Володимир Путін хоче, щоб у разі візиту його поселили в урядовому гостьовому будинку, що є незвичним і безпрецедентним випадком. Пов'язано це з тим, що три найбільші готелі Анкари, серед яких Hilton, Sheraton і JW Marriott, належать США, тож начебто небезпечні для російського лідера.

Нагадаємо, 9 серпня Мексика, незважаючи на те, що визнає юрисдикцію МКС, відмовилася заарештувати Путіна, якщо той приїде на інавгурацію нового президента Клаудії Шейнбаум у жовтні 2024 року.

3 вересня в Монголії пояснили, чому не заарештували Путіна за ордером МКС під час його офіційного візиту. Улан-Батор імпортує 95% нафтопродуктів і понад 20% електроенергії із сусідніх країн — Росії та Китаю. Ці поставки мають "вирішальне значення" для країни, розповів американським журналістам співрозмовник в уряді Монголії.