"Підготовка на найвищому рівні": у Кремлі розповіли, коли Путін відвідає Туреччину

За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, до виборів візит Путіна в Анкару не відбудеться через його щільний графік.

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Дмитро Пєсков, прес-секретар президента РФ Володимира Путіна, повідомив, що візит російського лідера до Туреччини відбудеться після виборів президента. Про це повідомляє російське видання "Интерфакс".

Представник президента Росії наголосив, що поїздка глави держави до Анкари не планується до проведення виборів, пояснивши, що у президента зараз щільний і напружений графік, так само, як і в турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана.

"Але підготовка до контактів на найвищому рівні ведеться, ми про це неодноразово говорили... Ці контакти відбудуться в той момент, коли це буде найкраще підходити за графіком обох президентів", — додав Пєсков.

Також було в джерелі повідомляють, що Володимир Путін зателефонував Реджепу Ердогану, щоб привітати його з 70-річчям.

Путін відзначив високий авторитет Ердогана як усередині своєї країни, так і за її межами, високо оцінивши його довголітню державну діяльність, спрямовану на благо турецького народу, а також зміцнення позицій Туреччини на світовій арені. Особливу увагу було приділено істотному особистому внеску Ердогана в розвиток дружніх російсько-турецьких відносин.

"Підтверджено обопільний настрій на їхнє подальше всебічне зміцнення", — йдеться в повідомленні прес-служби.

У ньому також зазначається, що було "домовлено про продовження контактів на різних рівнях".

Нагадаємо, що в грудні 2023 року у ЗМІ писали, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує "незабаром" поговорити з лідером РФ Володимиром Путіним.