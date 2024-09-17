Медсестра, которая несколько раз встречалась с Раутом, называла его одним из самых опасных американцев, с которым она общалась во время пребывания в Украине.

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Райан Уэсли Раут, которого подозревают в вероятном покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, говорил о желании убить президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на медсестру Челси Уолш, которая в 2022 году работала в Украине и несколько раз встречалась с ним.

По словам Челси Уолш, такие угрозы стали ее беспокоить. Поэтому она рассказала о ситуации офицеру таможни и пограничной службы во время часовой беседы в вашингтонском аэропорту Даллес в июне 2022 года. Тогда она назвала Раута одним из самых опасных американцев, которых она встречала во время своего пребывания в Украине.

"Раут был хорошо известен среди волонтерских групп помощи в Украине как "мошенник" и "своеобразный дурачок", — рассказала бывший офицер ЦРУ Сара Адамс — она руководила сетью, которая объединяла 50 групп помощи для обмена информацией и координации гуманитарной и волонтерской деятельности.

Напомним, 15 сентября во Флориде рядом с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом произошла стрельба. ФБР начало расследование инцидента как предотвращение очередной вероятной попытки покушения на политика.

Полиция задержала 58-летнего Райана Уэсли Раута. Он поддерживал Украину, часто критиковал 45-го президента США в соцсетях, говорил, что"надо сжечь Кремль дотла". В апреле 2022 года Раут фигурировал в видео, опубликованном в мае 2022 года в соцсети Х родственников "азовцев". Однако в "Азове" заявили, что Райан Уэсли Раут не имеет никакого отношения к бригаде.